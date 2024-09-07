«Зенит» подтвердил разрыв «крестов» у Волкова. Защитник перенесет операцию
«Зенит» поделился информацией о характере травмы Сергея Волкова.
Петербургский клуб подтвердил, что у 21-летнего защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Он получил травму на тренировке.
В ближайшее время Волков перенесет операцию. О сроках его полного восстановления станет известно позднее.
Сергей перешел в «Зенит» из «Краснодара» этим летом. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 3 матча.
P.S. Если я правильно понимаю, то трансферное окно еще не закрыто. Можно успеть отзаявить Волкова - пусть спокойно делает операцию и восстанавливается. А на его место, например, вернуть из аренды Адамова или подтянуть кого-то из молодежки.
Скорейшего выздоровления!
Насчет кандидатуры левого защитника на место травмированного Волкова... Думаю, твоя идея насчет Анюкова не так уж и плоха ))
Пока что Маттео не особо впечатляет. Поживём увидим.