«Зенит» подтвердил разрыв «крестов» у Волкова. Защитник перенесет операцию

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Сергей Волков Футбол

«Зенит» поделился информацией о характере травмы Сергея Волкова.

Петербургский клуб подтвердил, что у 21-летнего защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Он получил травму на тренировке

В ближайшее время Волков перенесет операцию. О сроках его полного восстановления станет известно позднее. 

Сергей перешел в «Зенит» из «Краснодара» этим летом. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 3 матча. 

47 комментариев
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Скорейшего выздоровления!

P.S. Если я правильно понимаю, то трансферное окно еще не закрыто. Можно успеть отзаявить Волкова - пусть спокойно делает операцию и восстанавливается. А на его место, например, вернуть из аренды Адамова или подтянуть кого-то из молодежки.
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Ответ Fatty Toni
А можно не Адамова? Хоть Анюкова в заявку включай, прямо непруха какая-то с травмами
Я видел, как играет Волков. Адамов, при всём нашем с Вами скепсисе в его адрес, вряд ли будет хуже ;)
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Зашибись, потренировался. Кару беречь надо, как зеницу ока теперь, больше лимитчиков на правый фланг обороны у нас нет.
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Слабоват он для Зенита, по первым играм, по крайней мере. Похвально, что на тренировке себя не бережёт, может и подтянется до общего уровня. Выздоравливай.
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Ответ Валерий Анташов
Слабоват он для Зенита, по первым играм, по крайней мере. Похвально, что на тренировке себя не бережёт, может и подтянется до общего уровня. Выздоравливай.
Его главными силами была скорость и резкость. После крестов редко эти качества сохраняются
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Ответ Fatty Toni
Зашибись, потренировался. Кару беречь надо, как зеницу ока теперь, больше лимитчиков на правый фланг обороны у нас нет.
В принципе, если в основе будут Глушенков и Соболев, то на крайняк Эраковича можно направо сдвинуть. Не идеальный вариант, но в прошлом сезоне он на этой позиции нормально смотрелся, пусть и в этом успел накосяпорить на красную
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Ответ Циник Петербургский
Скорейшего выздоровления! P.S. Если я правильно понимаю, то трансферное окно еще не закрыто. Можно успеть отзаявить Волкова - пусть спокойно делает операцию и восстанавливается. А на его место, например, вернуть из аренды Адамова или подтянуть кого-то из молодежки.
А можно не Адамова? Хоть Анюкова в заявку включай, прямо непруха какая-то с травмами
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Божечки... Ну и каша у вас в голове. Здоровья 🙏
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Ответ Ямальский СБГ
Многие про Адамова вспомнили, а я все ещё не пойму почему Сутормина перестали котировать. Да, Слава намного лучше в плане оборонительных действий, но в качестве подмены Лёша был идеальным вариантом, со всем справлялся. И уж точно он никогда не играл так плохо, как Волков в последних матчах
Может потому что Сутормин ушел на правах аренды в Ростов?
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Не задалось начало у Волкова…
Скорейшего выздоровления!
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Многие про Адамова вспомнили, а я все ещё не пойму почему Сутормина перестали котировать. Да, Слава намного лучше в плане оборонительных действий, но в качестве подмены Лёша был идеальным вариантом, со всем справлялся. И уж точно он никогда не играл так плохо, как Волков в последних матчах
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Чет как с Динамо началось так и пошло поехало, то один то второй вылетает.((
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вот и сдулось заявление об тройном составе
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К маю если парень появиться то это еще повезло. После крестов не только физика и игровые кондиции надо восстанавливать, но и голову...
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Ответ g3tty
Соболев в основе?... Ему до Матео как до луны, а таранным форвардом Люсиано может сыграть, если играть в схеме с двумя явными напами
Ну либо так, либо Алипа в центр обороны, либо Мостового налево. Я уж лучше зачастую пассивным Кассьеррой в старте пожертвую, чем Нино, Родригао и тем более Педро.
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Ответ g3tty
Соболев в основе?... Ему до Матео как до луны, а таранным форвардом Люсиано может сыграть, если играть в схеме с двумя явными напами
Насколько должен быть был плох нападающий, если ему "до Матео как до луны"?
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Ответ Ямальский СБГ
Многие про Адамова вспомнили, а я все ещё не пойму почему Сутормина перестали котировать. Да, Слава намного лучше в плане оборонительных действий, но в качестве подмены Лёша был идеальным вариантом, со всем справлялся. И уж точно он никогда не играл так плохо, как Волков в последних матчах
Сутормин в Ростове не тянет. Зачем это полено Зениту?
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Ответ Циник Петербургский
Да легко ) Насчет кандидатуры левого защитника на место травмированного Волкова... Думаю, твоя идея насчет Анюкова не так уж и плоха ))
Скорей всего Эраковича будут правым ставить, а на ЛЦЗ Алип будет выходить. Родри на скамейке, ПЦЗ Нино. Сраный лимит.
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Ответ Зелёный гопник
Я не злой, я справедливый!
Это вы бумерангу рассказывайте. может пожалеет.
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Ответ Ковид 07.10.52
Это вы бумерангу рассказывайте. может пожалеет.
Ты крип
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Ответ Циник Петербургский
Да легко ) Насчет кандидатуры левого защитника на место травмированного Волкова... Думаю, твоя идея насчет Анюкова не так уж и плоха ))
Правый защитник же, а не левый)
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Ответ Fatty Toni
У меня к нему личное) И можно на ты? Свои люди, как никак 😆
Да легко )
Насчет кандидатуры левого защитника на место травмированного Волкова... Думаю, твоя идея насчет Анюкова не так уж и плоха ))
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Ответ g3tty
Соболев в основе?... Ему до Матео как до луны, а таранным форвардом Люсиано может сыграть, если играть в схеме с двумя явными напами
Ну мы этого пока не знаем. До луны или до марса. Посмотреть надо по игре и результату.
Пока что Маттео не особо впечатляет. Поживём увидим.
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здоровья парню
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Бумеранг прилетело
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Комментарий удален модератором
Жесть, вот и потренировался. Здоровья, Сергею и успешного восстановления!
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Марио Фернандес свободен вроде
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