«Зенит» подтвердил разрыв «крестов» у Волкова. Защитник перенесет операцию

«Зенит» поделился информацией о характере травмы Сергея Волкова.

Петербургский клуб подтвердил, что у 21-летнего защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Он получил травму на тренировке.

В ближайшее время перенесет операцию. О сроках его полного восстановления станет известно позднее.

Сергей перешел в « » из «Краснодара» этим летом. В текущем сезоне Мир он провел 3 матча.