«Вуэльта». 20-й этап. Гонщики проедут по горному маршруту с набором высоты 4500 м и финишем в подъем 1-й категории
7 сентября пройдет двадцатый этап веломногодневки «Вуэльта Испании»
20-й этап
Вильяркайо – Пикон Бланко
172 км
Начало – 14:06 по московскому времени.
Общий зачет (после 19-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 76.43,36
2. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 1,54
3. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,20
4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 2,54
5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 4,33
6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 4,47
7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 4,55
8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,55
9. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 6,40
10. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 7,39...
15. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 19,06
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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