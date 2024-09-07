Трусова показала тизер произвольной программы под песню «Нас бьют, мы летаем»
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (до замужества – Трусова) показала тизер произвольной программы.
В ролике звучит песня «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой.
Спортсменка не выступала на соревнованиях с 2022 года. Она примет участие в контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VK Александры Трусовой
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