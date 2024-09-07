Трусова показала тизер произвольной программы под песню «Нас бьют, мы летаем»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (до замужества – Трусова) показала тизер произвольной программы.

В ролике звучит песня «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой.

Спортсменка не выступала на соревнованиях с 2022 года. Она примет участие в контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября.