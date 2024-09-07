Васютин про «Зенит» – позор российского футбола»: «Победителей не любят. Люди должны поддерживать свою команду, а не унижать или оскорблять соперника»

Теги Зенит болельщики Александр Васютин Чемпионат.com Акрон Футбол

Александр Васютин поделился мнением о кричалке про «Зенит».

– Болельщики на трибунах кричат: «Зенит» – позор российского футбола». Как ты к этому относишься?

– Это так много обсуждают и, мне кажется, таким образом искусственно создают этому повышенное внимание.

Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят. Другой момент – чем люди руководствуются? Я, например, за созидание. Думаю, люди, которые пришли на футбол, в первую очередь должны поддерживать свою любимую команду, а не унижать или оскорблять соперника. Потому что поддержка на трибунах – это тоже своего рода искусство.

Здорово, когда болельщики придумывают что-то новое. Это нелегкий труд. Я застал времена, когда фанаты сначала обкатывали заряды на малой арене «Петровского» на играх дубля. Если заряд хорошо звучал, то потом его переносили на основную арену. Экспериментировали над ритмами, над звучанием, дорабатывали.

Культура боления – это реально творческая сфера. В моем понимании она в большинстве своем должна быть направлена именно на поддержку своей команды, – сказал бывший вратарь «Зенита», играющий за «Акрон». 

Экс-вратарь «Зенита» Васютин о фанатах: «Раньше весь «Петровский» вставал с шарфами. Сейчас многие даже не могут исполнить гимн клуба. Разница колоссальная»

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38 комментариев
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Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят. которых в кабинетах назначают.
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Вот я вообще не слышу эту фразу ни где кроме как на этом портале и на чемпе при чем они постоянно это раздувают интересно кто им платит
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Зенит - обзор бразильского гандбола
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Под любую историю пытаются подтянуть философию. Люди сами решают как им себя вести, за кого болеть, какие перфомансы придумывать. Мнение Васютиных им не нужны.
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Болею за Краснодар и никогда не понимал смысла этой кричалки. В чем позор? За Зенитом интересно наблюдать, с ним интересно бороться, они задают планку к которой хочется стремиться. Позор российского футбола это такие кричалки.
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Не любят монополистов, а не победителей
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Саня прав. Оскорблять-удел лузеров, лохов и петухов.
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Ответ транквилизатор
Не любят монополистов, а не победителей
Спартак потратил более 1 млрд евро на 1 чемпионство. Динамо потратило более 1 млрд евро на 0 чемпионств, Зенит потратил 2 млрд евро на 10 чемпионств. Все, что нужно знать о монополистах.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Главные соперники Спартака - это Акрон и Крылья Советов!
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Зенит это любимая команда нашего Президента и его окружения. а значит оскорблять его должно быть приравнено к предательству
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https://youtube.com/watch?v=MN64WL2MlAU&si=5xJDzMsP-89qrwVG
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Может болельщики сами решат что они должны?
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Ответ Зелёный гопник
Главные соперники Спартака - это Акрон и Крылья Советов!
а в кахее Сочи, на сухую в столице обыгрывают сейчас их)
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Ответ Зелёный гопник
Главные соперники Спартака - это Акрон и Крылья Советов!
И великолукский мясокомбинат🤣🤣🤣
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Ответ rumov.rus
Саня прав. Оскорблять-удел лузеров, лохов и петухов.
Ты тому подтверждение?
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Ответ Knife707
А кроме спортса и чемпионата есть еще порталы? Будьте любезны, сообщите! С удовольствием туда перейду.
У спортса нет конкурентов
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Комментарий удален модератором
Ответ Sminem
Зенит это любимая команда нашего Президента и его окружения. а значит оскорблять его должно быть приравнено к предательству
Президенту вообще на футбол плевать.
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Не правда, про Спартак при Романцеве так не говорили
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Главный позор российского футбола - СУДЬИ
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https://youtu.be/dmtNXO-_dEg?si=-HuD12q2jVw0KEj6
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Чего?))
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не знаю, то ли они мозги отсидели, то ли, просто, плывут по течению по жизни....лучше бы уж промолчали....
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Комментарий удален модератором
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