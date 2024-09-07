КХЛ. СКА в гостях у «Лады», «Торпедо» против «Ак Барса», «Спартак» примет «Сочи»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ
СКА сыграет с «Ладой» в гостях, «Торпедо» примет «Ак Барс», «Спартак» будет противостоять «Сочи».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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