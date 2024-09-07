Ньюи будет зарабатывать до $39 миллионов в год в «Астон Мартин», контракт – на 5 лет (BBC)

Зарплата Ньюи в «Астон Мартин» будет еще больше, чем ожидалось

Конструктор Эдриан Ньюи подписал пятилетний контракт с «Астон Мартин» и будет зарабатывать до 30 миллионов фунтов (около 39 миллионов долларов) в год с учетом бонусов, сообщает BBC.

О сделке должны объявить во вторник перед Гран-при Азербайджана, 10 сентября.

По информации The Times, в рамках соглашения Ньюи также получит акции команды «Формулы-1».

Ранее заработок Эдриана в «Астон Мартин» оценивали в 26 миллионов долларов.

«Астон Мартин» объявит о контракте с Ньюи перед Гран-при Азербайджана (RN365)

Ньюи будет зарабатывать в «Астон Мартин» $26 млн в год (Sky Sports)