Ньюи будет зарабатывать до $39 миллионов в год в «Астон Мартин», контракт – на 5 лет (BBC)
Зарплата Ньюи в «Астон Мартин» будет еще больше, чем ожидалось
Конструктор Эдриан Ньюи подписал пятилетний контракт с «Астон Мартин» и будет зарабатывать до 30 миллионов фунтов (около 39 миллионов долларов) в год с учетом бонусов, сообщает BBC.
О сделке должны объявить во вторник перед Гран-при Азербайджана, 10 сентября.
По информации The Times, в рамках соглашения Ньюи также получит акции команды «Формулы-1».
Ранее заработок Эдриана в «Астон Мартин» оценивали в 26 миллионов долларов.
«Астон Мартин» объявит о контракте с Ньюи перед Гран-при Азербайджана (RN365)
Ньюи будет зарабатывать в «Астон Мартин» $26 млн в год (Sky Sports)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
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