Дзюба пнул игрока «Амкала». Команда бойкотировала финал Т-Лиги, потому что судья не удалил нападающего. Артем сказал: «Девочки, можете идти, спасибо большое»

«Амкал» бойкотировал финал Т-Лиги из-за сканадала с Артемом Дзюбой

В финале медиафутбольного турнира Т-Лига играли «Амкал» и команда Дзюбы Mandalorian Team.

В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала » Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

«Амкал» отказался продолжать матч, если судья не удалит Дзюбу. Судья не показал карточку бывшему футболисту «Спартака », «Зенита » и «Локомотива ».

Тогда «Амкал» выпустил на поле оператора, четвертого вратаря и двух игроков, выбранных на драфте болельщиков, чтобы соблюсти формальность. Вратарь специально забил в свои ворота. При счете 0:7 организаторы попросили «Амкал» «прекратить этот цирк» и уйти с коробки.

После этого Дзюба взял микрофон, пригласил сыграть «Чертаново Медиа» и обратился к «Амкалу»: «Девочки, можете идти, спасибо большое».