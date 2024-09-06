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Кубок Содружества. Гонка преследования. Смольский уйдет в гонку первым, Пащенко – 2-м, Халили – 5-м, Латыпов – 8-м

7 сентября на Кубке Содружества по биатлону пройдет мужская гонка преследования

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

1-й этап

Красноярск, Россия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Петр Пащенко – 0,23

3. Роман Еремин – 0,48

4. Степан Данилов (Беларусь) – 0,53

5. Карим Халили – 0,55

6. Кирилл Бажин – 0,57

7. Антон Бабиков – 0,58

8. Эдуард Латыпов – 1,00

9. Евгений Емерхонов – 1,05

10. Денис Иродов – 1,10

11. Александр Поварницын – 1,14

12. Александр Корнев – 1,15

13. Дмитрий Иванов – 1,18

14. Даниил Усов – 1,19

15. Никита Поршнев – 1,31

24. Максим Цветков – 1,53

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
сборная Беларуси
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
logoЭдуард Латыпов
logoПетр Пащенко
logoАлександр Поварницын
Дмитрий Иванов
logoНикита Поршнев
Роман Еремин
logoКарим Халили
Антон Смольский
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
Александр Корнев
Денис Иродов
Даниил Усов
logoКубок Содружества
Степан Данилов
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