Кубок Содружества. Гонка преследования. Смольский уйдет в гонку первым, Пащенко – 2-м, Халили – 5-м, Латыпов – 8-м
7 сентября на Кубке Содружества по биатлону пройдет мужская гонка преследования
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
1-й этап
Красноярск, Россия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Петр Пащенко – 0,23
3. Роман Еремин – 0,48
4. Степан Данилов (Беларусь) – 0,53
5. Карим Халили – 0,55
6. Кирилл Бажин – 0,57
7. Антон Бабиков – 0,58
8. Эдуард Латыпов – 1,00
9. Евгений Емерхонов – 1,05
10. Денис Иродов – 1,10
11. Александр Поварницын – 1,14
12. Александр Корнев – 1,15
13. Дмитрий Иванов – 1,18
14. Даниил Усов – 1,19
15. Никита Поршнев – 1,31
24. Максим Цветков – 1,53
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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