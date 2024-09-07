Матч России и Таиланда отменен из-за непогоды. РФС подтвердил

Теги Сборная России по футболу РФС происшествия Сборная Таиланда по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда не состоится.

Об этом сообщает РФС.

Игра должна была пройти сегодня в Ханое в 16:00 по московскому времени. 

«Решение [об отмене матча] принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», – говорится в сообщении РФС.

В четверг сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что матч России с Таиландом из-за тайфуна могут перенести на воскресенье.

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38 комментариев
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Удачно Сафонов через полмира слетал, чтобы один матч на лавке посидеть.
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Ответ Вечно в бане
Удачно Сафонов через полмира слетал, чтобы один матч на лавке посидеть.
Зато хоть борща поел 😁
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Ответ БезызбежноНаКрасный
не, ну с Таиландом по определению стрёмно играть. Хз, кто там выйдет на поле - ещё статью потом пришьют))
Давно уже пора статью за тупость ввести, а то вас развелось немерено...
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Вылететь бы оттуда до возобновления чемпионата
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+4
Ответ Olly_Da
Эх, а как же суперсерия Карпина?
Теперь она в безопасности
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-1
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Ответ Папа Футбола
Зато хоть борща поел 😁
😅
+2
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+2
Все на сёрфинг!
+2
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Ответ Cookold
так долго ждал матч против 7-кратного чемпиона юго-восточной Азии, эхх. Отгадайте кто виноват в непогоде?))
Природа?
+1
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Основной вратарь ПСЖ зря скатался
+1
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Ответ Вечно в бане
Удачно Сафонов через полмира слетал, чтобы один матч на лавке посидеть.
зато какой матч
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Ответ Ron Weasley
Разгром переноситься
Ну вообще-то разгромы были🤷‍♂️
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Ответ Папа Футбола
Зато хоть борща поел 😁
Только если местного фо бо
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Ответ Вечно в бане
Удачно Сафонов через полмира слетал, чтобы один матч на лавке посидеть.
Стабильность. В клубе на лавке и в сборной
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Ответ Вечно в бане
Удачно Сафонов через полмира слетал, чтобы один матч на лавке посидеть.
Такой «дальней» лавки Мотя ещё даже в ПСЖ не видел!😂
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Ответ mascinista
Борща же поел.
Да, все же профит есть у лучшего по игре ногами вратаря ПСЖ
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Ответ Гвискар
Основной вратарь ПСЖ зря скатался
Почему зря? С пацанами увиделся, сейчас в отеле развлекаются, игра отменена
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Косой дождь, вертикальный дождь, дождь снизу вверх
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из-за акульего торнадо отменили)
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Затащили кубок на изи.
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вот и славненько, меньше травм и больше подготовки к ЧР
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Эх, не увидим искрометного карпинского футбола против серьезнейшего соперника.
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Да вы можете вообще не играть, этот матч никому не нужен в 100 лет, убожество это смотреть еще не хватало
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Всеё не то и всё не так. Даже погода против)
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Эх, а как же суперсерия Карпина?
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Так совсем недавно писали что матч собираются перенести на воскресенье.
Решили что одного товарняка с Вьетнамом достаточно ?....
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пофиг
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