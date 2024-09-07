Матч России и Таиланда отменен из-за непогоды. РФС подтвердил

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда не состоится.

Об этом сообщает .

Игра должна была пройти сегодня в Ханое в 16:00 по московскому времени.

«Решение [об отмене матча] принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», – говорится в сообщении РФС.

В четверг сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что матч России с Таиландом из-за тайфуна могут перенести на воскресенье.