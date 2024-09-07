«Краснодар» сыграет с ФК «10» из Медиалиги в товарищеском матче. Реализовано 24 тысячи билетов
«Краснодар» и ФК «10» проведут товарищеский матч
7 сентября, суббота
«Краснодар» – ФК «10», начало в 19:00
Матч пройдет на стадионе «Краснодар».
Примечание: время начала матча – московское.
ФК «10» – медиафутбольная команда комика Азамата Мусагалиева, выступающая в Winline Медиалиге. На матч реализовано 24 тысячи билетов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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