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«Краснодар» сыграет с ФК «10» из Медиалиги в товарищеском матче. Реализовано 24 тысячи билетов

«Краснодар» и ФК «10» проведут товарищеский матч

7 сентября, суббота

«Краснодар» – ФК «10», начало в 19:00

Матч пройдет на стадионе «Краснодар».

Примечание: время начала матча – московское.

ФК «10» – медиафутбольная команда комика Азамата Мусагалиева, выступающая в Winline Медиалиге. На матч реализовано 24 тысячи билетов. 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
товарищеские матчи (прочее)
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
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