«Барса» хочет подписать Киммиха и Та свободными агентами в 2025-м (Mundo Deportivo)

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«Барселона» хочет подписать Джонатана Та и Йозуа Киммиха в следующем году.

Контракты обоих игроков с нынешними клубами истекают в 2025 году. Защитник «Байера» уже заявил, что не продлит соглашение. 

«Барселона» хочет оформить бесплатный трансфер Та следующим летом и сообщила об этом его агенту Пини Захави, пишет Mundo Deportivo. Каталонцы были заинтересованы в подписании немецкого футболиста в этом году, но сделка не состоялась. 

«Блауграна» также проявляет интерес к Киммиху, который может стать свободным агентом через год – полузащитник «Баварии» нравится Ханс-Дитеру Флику. Мюнхенцы хотят продлить контракт с игроком. На него претендуют и другие европейские клубы – в том числе «Реал». 

Контракт защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса истекает в 2025 году, соглашения с Андреасом Кристенсеном, Эриком Гарсией, Рональдом Араухо и Френки де Йонгом действуют до 2026-го. Все эти игроки либо согласятся на продление сотрудничества, либо «Барса» выставит их на трансфер. 

35 комментариев
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"Год поиграешь, а потом домой поедешь." Приветственная речь Лапорты
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А зарегистрировать их ещё год спустя
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Ответ одиНгоРоДоднакоманда
Начинаются очередные сказки ) уильямса мы уже подписали )
И Ольмо из за банкротства не смогли подписать
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Ответ одиНгоРоДоднакоманда
Начинаются очередные сказки ) уильямса мы уже подписали )
Такие "сказки" были и перед тем, как появились слухи о переходе Левы из Баварии, типа "кто перейдет из мощной Баварии в кризисную Барсу", и перед переходом Гюндогана, типа "кто перейдет из лучший команды мира в кризисную Барсу".
Только потом эти "комментаторы" куда то исчезали.
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Начинаются очередные сказки ) уильямса мы уже подписали )
+39
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Ответ Сергей Галынский
Здраствуйте, я здесь. Как у Гюндогана дела в Барселоне?
Отыграл год. Пришел новый тренер, которому он не нужен, и он ушел. Что не так? И вообще, почему гельки тему переводят. Речь шла о том, что "сказки", что перейдет. А не о том, что будет ло конца карьер у игрока. Гюндоган ушел, Лева играет. В чем проблема? Лучше уйти как Гюндоган, чем сидеть на банке с большой зарплатой и жрать гамбургеры , как некоторые.
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Так вот зачем Флик, в том числе)))
Киммих - плюсую. Один из лучших полузащитников мира, и всё ещё не старый.
Та - на подмену тоже сойдёт.
PS Те, кто переживает, что Уильямс не перешёл - посмотрите, как прекрасна атака Барсы в начале сезона и без него, и как бледно выглядит Нико в Атлетике сейчас.
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Ответ одиНгоРоДоднакоманда
Начинаются очередные сказки ) уильямса мы уже подписали )
Ещё раз напиши этот же комментарий, не все ещё поняли
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Ответ goncharovskaya89@gmail.com
Да, вот только Гюндоган через год стал не нужен))) Это хорошо, что Сити своих не бросает, и забрал обратно на хороших условиях))) Вот только остальным стоит задуматься, на сколько нужны они будут Барсе через год. И не будут ли они разменной монетой для регистрации очередного долгожданного приобретения
Действительно, пришел новый тренер и ему не нужен игрок, вопиющий случай. Нигде же такого нет. А что насчет Левы, тоже ушел?
Речь вообще шла не о том, что и как потом складывается, а о реальности перехода.
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в 2030 смогут выйти на поле за Барсу официально)
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Ответ войд
Так Ольмо середняк который оказался никому не нужен кроме бчк Лейпциг можно сказать даром слил этого травмата,чтоб избавиться наконец)
да, и 2 гола в двух матчах
+3
-2
+1
Мечты, мечты, где ваша сладость
+3
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С Та может и получится - ЗаХави для Флика общий агент. А вот Киммих - проблематично.
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вот это уже разумное решение
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Ответ UnforgivenX2
вчера смотрел 4 серию 2 сезона Rings of Power, там был Tom Bombadil :)
Как в целом сериал, заходит?
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Ответ Станислав Л
да, и 2 гола в двух матчах
Ну на старте сезона пока вашим брусьям прёт,посмотрим как они себя покажут в ЛЧ
Хотя Я то в курсе что там как на Евро выстрелить не получится
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
А мне можно на пиво на домашний скинуть +74959528833
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Ответ Кристина нырялдовна
Комментарий скрыт
А где здесь шутка ?
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Я думаю слнд.стпдия чтобы урезонить кидалов игроков и их агентов это переподписание за два года а не за один как принято. Не переподписался- 2 года скамейки, а через год или продажа будет точно или через 2 он просто никому не нужен будет из за отсутствие практики... или это возникнет само собой или нужны законы принимать по защите клубов... агенты обнаглели уже давно.
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Больше нравится Киммих.
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Комментарий удален модератором
Киммиха можно будет взять только если избавятся от ДеЙонга, и его огромной зарплаты
немец претендует на ту-же позицию, и то-же запросит хорошие деньги, тем более как СА
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Та да!
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Флик собирает Баварию 2020
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