«Барса» хочет подписать Киммиха и Та свободными агентами в 2025-м (Mundo Deportivo)

«Барселона» хочет подписать Джонатана Та и Йозуа Киммиха в следующем году.

Контракты обоих игроков с нынешними клубами истекают в 2025 году. Защитник « » уже заявил, что не продлит соглашение.

« » хочет оформить бесплатный трансфер Та следующим летом и сообщила об этом его агенту , пишет Mundo Deportivo. Каталонцы были заинтересованы в подписании немецкого футболиста в этом году, но сделка не состоялась.

«Блауграна» также проявляет интерес к , который может стать свободным агентом через год – полузащитник «Баварии» нравится Ханс-Дитеру Флику. Мюнхенцы хотят продлить контракт с игроком. На него претендуют и другие европейские клубы – в том числе « ».

Контракт защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса истекает в 2025 году, соглашения с Андреасом Кристенсеном, Эриком Гарсией, Рональдом Араухо и Френки де Йонгом действуют до 2026-го. Все эти игроки либо согласятся на продление сотрудничества, либо «Барса» выставит их на трансфер.