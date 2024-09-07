«Барса» хочет подписать Киммиха и Та свободными агентами в 2025-м (Mundo Deportivo)
«Барселона» хочет подписать Джонатана Та и Йозуа Киммиха в следующем году.
Контракты обоих игроков с нынешними клубами истекают в 2025 году. Защитник «Байера» уже заявил, что не продлит соглашение.
«Барселона» хочет оформить бесплатный трансфер Та следующим летом и сообщила об этом его агенту Пини Захави, пишет Mundo Deportivo. Каталонцы были заинтересованы в подписании немецкого футболиста в этом году, но сделка не состоялась.
«Блауграна» также проявляет интерес к Киммиху, который может стать свободным агентом через год – полузащитник «Баварии» нравится Ханс-Дитеру Флику. Мюнхенцы хотят продлить контракт с игроком. На него претендуют и другие европейские клубы – в том числе «Реал».
Контракт защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса истекает в 2025 году, соглашения с Андреасом Кристенсеном, Эриком Гарсией, Рональдом Араухо и Френки де Йонгом действуют до 2026-го. Все эти игроки либо согласятся на продление сотрудничества, либо «Барса» выставит их на трансфер.
Только потом эти "комментаторы" куда то исчезали.
Киммих - плюсую. Один из лучших полузащитников мира, и всё ещё не старый.
Та - на подмену тоже сойдёт.
PS Те, кто переживает, что Уильямс не перешёл - посмотрите, как прекрасна атака Барсы в начале сезона и без него, и как бледно выглядит Нико в Атлетике сейчас.
Речь вообще шла не о том, что и как потом складывается, а о реальности перехода.
Хотя Я то в курсе что там как на Евро выстрелить не получится
немец претендует на ту-же позицию, и то-же запросит хорошие деньги, тем более как СА