У Баринова 703 нарушения ПДД на 642 тысячи за полтора года. Среди возможных наказаний хавбека «Локо» за просрочку оплаты штрафов – арест на 15 суток (Mash)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрию Баринову может грозить арест за нарушение ПДД.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash, за полтора года полузащитник «Локомотива» и сборной России совершил 703 нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 642 тысячи рублей.

Больше всего штрафов спортсмену выписали за превышение скорости (388) и непристегнутый ремень безопасности (120). Также Баринова штрафовали за езду по полосе для автобусов и по обочине, несоблюдение знаков или разметки и за отсутствие детского кресла. 

Отмечается, что у футболиста истекли сроки оплаты штрафов. За это ему грозит штраф на сумму в два раза выше, арест на 15 суток или исправительные работы на срок до 50 часов.

40 комментариев
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Не понимаю, почему у нас так лояльно относятся к нарушителям ПДД. Давно должны были права забрать.
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Можно понять человека, к мужу спешит постоянно.
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Давно пора. Пусть 15 суток посидит, может - дойдёт до него... Типа, неприкасаемый?
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Ответ Никому_никабельный
А бабло они будут с кого тогда брать? Им такие нарушители выгодны
Так он все равно не платит
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Ответ d3fstqd
Не понимаю, почему у нас так лояльно относятся к нарушителям ПДД. Давно должны были права забрать.
А бабло они будут с кого тогда брать?
Им такие нарушители выгодны
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таких надо лет на 5 сажать
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Ответ RUSfan SpartakOV
К ответу!!!
К стене!!!!!
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Я не устану нарушать!
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Ответ Ебздрогыч
За 700 штрафов в нормальной стране он бы уже давно пешком ходил!
Пешком он только на поле будет ходить, а для других случаев вызовет такси. Или вовсе личного водителя наймет.
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Я смотрю, это фирменная черта ногомячистов. Соболев, Дзюба, Кокорин, Смолов, Тарасов, теперь Баринов, наверняка, ещё кого-то забыл. Или они соревнуются, кто первый 1000 выбьет?
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А если бы простой Вася столько нарушений накопил???
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Насчет ареста смешно
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Ответ Ебздрогыч
За 700 штрафов в нормальной стране он бы уже давно пешком ходил!
700... в голове даже не укладывается
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Ответ bomzerub
Давно пора. Пусть 15 суток посидит, может - дойдёт до него... Типа, неприкасаемый?
Дойдет... что штрафы нужно оплачивать вовремя, а насчёт остального – как гонял нарушая, так и будет гонять.
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Это че за законы у нас..... А, хотя понятно, они так кассу наполняют, а на последствия на дороге пофиг, дурдом
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Забыл квитанцию в феврале на 1400 оплатить - карту блокнули, у этого заерька штрафов пдд на 700к - за границу летает. З - законность.
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Ого сумма. Это же как он ездит. У меня за 23 год на 70 тысяч штрафов всего. За превышение все
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Нарушал, нарушаю и буду нарушать! Беспредельщик. В другой стране к нему бы уже давно пришли и наручники одели.
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думаю не помешало бы его как в саудовской Аравии, платью раз 40,по 5 й точке
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Если честно эти водятлы мажоры совсем обнаглели ,была бы их воля они бы на наших и в магазине ездили и дома .Простого водителя так штраф или прав решили ,а эти все непочем .
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жаль, если люди пострадают, отморозка не жалко
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Не сегодня завтра появится новость что всё оплатил. Шевелится начинают только когда это становится достоянием общественности.
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За 700 штрафов в нормальной стране он бы уже давно пешком ходил!
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Через приставов снимут и все)
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Ответ bomzerub
Давно пора. Пусть 15 суток посидит, может - дойдёт до него... Типа, неприкасаемый?
Так он и есть неприкасаемый. Заплати и нарушай сколько влезет. Капитализм, счастье, зашибись.
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Прёт как паровоз!
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Ответ d3fstqd
Не понимаю, почему у нас так лояльно относятся к нарушителям ПДД. Давно должны были права забрать.
Нужно сделать условно 20 нарушений это по 1000 рублей, остальные по 1000$
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Ответ Никому_никабельный
А бабло они будут с кого тогда брать? Им такие нарушители выгодны
Да это копейки по сравнению со всеми другими сборами за пользование автомобиля. Здесь на мой взгляд больше желание не злить людей без политических причин. Этакий своеобразный пряник для народа
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Ответ culthero
Так он все равно не платит
Не платит не платит, теперь х2 заплатит. Вот и профит ничего с такими не делать.
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Ответ culthero
Так он все равно не платит
Заплатит. Куда он денется
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