У Баринова 703 нарушения ПДД на 642 тысячи за полтора года. Среди возможных наказаний хавбека «Локо» за просрочку оплаты штрафов – арест на 15 суток (Mash)
Дмитрию Баринову может грозить арест за нарушение ПДД.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash, за полтора года полузащитник «Локомотива» и сборной России совершил 703 нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 642 тысячи рублей.
Больше всего штрафов спортсмену выписали за превышение скорости (388) и непристегнутый ремень безопасности (120). Также Баринова штрафовали за езду по полосе для автобусов и по обочине, несоблюдение знаков или разметки и за отсутствие детского кресла.
Отмечается, что у футболиста истекли сроки оплаты штрафов. За это ему грозит штраф на сумму в два раза выше, арест на 15 суток или исправительные работы на срок до 50 часов.
Им такие нарушители выгодны