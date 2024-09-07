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Самоделкина покинула академию Плющенко. В октябре она пройдет просмотр и стажировку у Арутюняна

Фигуристка Софья Самоделкина покинула академию Евгения Плющенко

Ранее Самоделкина сообщила, что уже две недели тренируется в Казахстане.

«Федерация фигурного катания Астаны объявляет, что Софья Самоделкина покинула клуб «Ангелы Плющенко» и с 1 сентября 2024 года больше не сотрудничает с Евгением Плющенко. После более года усердной работы в команде прославленного спортсмена мы приняли решение продолжить свою подготовку в Специализированной детско-юношеской спортивной школе №2 акимата Астаны.

Мы благодарим клуб «Ангелы Плющенко» и лично Евгения Плющенко и Яну Рудковскую за проделанную работу. Желаем клубу успешно продолжать свою работу над укреплением состава и подготовкой к предстоящим соревнованиям, оставаясь верным своим целям и традициям.

Уже в октябре Софья направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну – тренеру олимпийского чемпиона Нэтана Чена, а также мировой звезды фигурного катания Ильи Малинина.

Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко. Решение о переходе к другому специалисту было принято федерацией и Софьей совместно с ними», – сообщили в Федерации фигурного катания Астаны.

Федерация фигурного катания России одобрила переход Самоделкиной под флаг Казахстана в мае.

Софья Самоделкина: «Уже две недели я тренируюсь в Казахстане. С Плющенко и Рудковской продолжаем сотрудничество и дружбу»

Что окружало дебют Самоделкиной за Казахстан: туман надо льдом, исчезнувший титул и камбэк в юниоры

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Tengri Sport
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
Рафаэль Арутюнян
logoсборная Казахстана
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАкадемия Плющенко
logoСофья Самоделкина
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