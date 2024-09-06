Кубок Содружества. Гонка преследования. Халили стартует первой, Шевченко и Дербушева – вторыми, Резцова – 9-й
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
1-й этап
Красноярск, Россия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
2. Анастасия Шевченко – 0,16
2. Тамара Дербушева – 0,16
4. Анастасия Зырянова – 0,20
5. Ирина Казакевич – 0,39
6. Кристина Токарева – 1,10
7. Елизавета Каплина – 1,11
8. Ксения Воробей (Беларусь) – 1,18
9. Кристина Резцова – 1,21
10. Светлана Миронова – 1,22
11. Полина Шевнина – 1,27
13. Виктория Сливко – 1,35
18. Наталия Шевченко – 1,55
20. Екатерина Мошкова – 2,00
21. Анна Сола (Беларусь) – 2,04
25. Анастасия Егорова – 2,10
26. Валерия Каюмова – 2,23
27. Кира Дюжева – 2,32
37. Динара Смольская (Беларусь) – 3,27
39. Ульяна Нигматуллина – 3,30
45. Анна Грухвина – 4,24
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске
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