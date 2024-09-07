🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Вдовин завоевал золото в беге на 200 м, Сафронов и Калашян взяли серебро и бронзу
Россиянин Андрей Вдовин завоевал золото в беге на 400 м на Паралимпиаде-2024
Паралимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины
200 м, T37 (атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата)
1. Андрей Вдовин (Россия) – 22,69
2. Рикардо Гомес де Мендонка (Бразилия) – 22,71
3. Кристиан Луис да Коста (Бразилия) – 22,74
200 м, T35 (атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата)
1. Игорь Цветов (Украина) – 23,19
2. Дмитрий Сафронов (Россия) – 23,78
3. Артем Калашян (Россия) – 23,88
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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