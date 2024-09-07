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  • «Амкал» получил техническое поражение в матче с командой Дзюбы. T-Лига заявила, что «организаторы пытались найти компромиссное решение»
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«Амкал» получил техническое поражение в матче с командой Дзюбы. T-Лига заявила, что «организаторы пытались найти компромиссное решение»

«Амкалу» засчитано техническое поражение в финале Т-Лиги за бойкот матча

«В финальном матче произошла спорная ситуация между Чужим («Амкал») и Артемом Дзюбой (Mandalorian Team). Судьей было принято решение об обоюдных желтых карточках.

Команду «Амкал» данное решение не устроило, она приняла решение покинуть поле, несмотря на то, что и команда Mandalorian, и организаторы пытались найти компромиссное решение, доиграть матч.

Таким образом, команда «Амкал» получает техническое поражение в матче», – говорится в заявлении Т-Лиги.

В финале Т-Лиги играли «Амкал» и команда Дзюбы Mandalorian Team. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок. «Амкал» бойкотировал матч, потому что судья не удалил Дзюбу.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Т-Лига
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logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАмкал
logoТ-Лига
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