«Амкал» получил техническое поражение в матче с командой Дзюбы. T-Лига заявила, что «организаторы пытались найти компромиссное решение»

«Амкалу» засчитано техническое поражение в финале Т-Лиги за бойкот матча

«В финальном матче произошла спорная ситуация между Чужим («Амкал») и Артемом Дзюбой (Mandalorian Team). Судьей было принято решение об обоюдных желтых карточках.

Команду «Амкал» данное решение не устроило, она приняла решение покинуть поле, несмотря на то, что и команда Mandalorian, и организаторы пытались найти компромиссное решение, доиграть матч.

Таким образом, команда «Амкал» получает техническое поражение в матче», – говорится в заявлении Т-Лиги.

В финале Т-Лиги играли «Амкал» и команда Дзюбы Mandalorian Team. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок. «Амкал » бойкотировал матч, потому что судья не удалил Дзюбу.

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