Синнер и Фриц в финале US Open, Черчесов остановил Холанда, Знарок в «Филадельфии», Карпин и Шнякин ответили Мостовому, 99 билетов продали на тренировку Тутберидзе и другие новости

1. Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера и вышел в финал US Open. Его соперником будет Тэйлор Фриц, прошедший Фрэнсиса Тиафу и впервые вышедший в финал на турнире «Большого Шлема».

2. Сборная Казахстана достойно сыграла в дебютном матче Черчесова, остановив Норвегию с Холандом и Эдегором (0:0). Станислав Саламович, как и обещал, нашел оружие против бомбардира из «Ман Сити». За самоотдачу его команда получает пять баллов, но над игрой в атаке надо поработать.

3. В главном матче дня в Лиге наций Италия пропустила от Франции на 14-й секунде, но ответила тремя голами и выиграла в гостях – 3:1. У команды Дешама всего одна победа в шести последних матчах, Мбаппе тоже скис.

Если не удалось посмотреть трансляции, все результаты можно найти здесь.

4. Валерий Карпин, отвечая на критику соперников сборной России, заявил, что скепсис идет только от одного человека – Александра Мостового. А Дмитрий Шнякин отреагировал на слова о «зализывании» Карпина: «Комментатор говорит о тренере, который не ныл, получил лицензию, проложил путь до сборной».

Сам Мостовой по-прежнему настаивает, что двусторонки сборной будут полезнее, чем матчи с Вьетнамом и Таиландом, а Карпину напомнил: «Когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР».

5. Олег Знарок стал консультантом «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу. Давайте разбираться, чем именно он там будет заниматься.

6. На открытую тренировку Тутберидзе продано 99 билетов по цене 10 тысяч рублей. Решение организовать все это не было плановым – его приняли после итогов дела Парсеговой. Татьяна Тарасова сбор денег для закрытия долга Арины одобрила.

7. Бразилия одолела Эквадор (1:0) в матче квалификации ЧМ в Южной Америке за счет гола Родриго, Уругвай и Парагвай сыграли 0:0 в последнем матче Суареса за сборную, Колумбия и Перу тоже разделили очки (1:1).

8. Россиянин Иван Ревенко завоевал золото в метании копья на Паралимпиаде-2024, Валерия Шабалина взяла серебро в плавании. Итальянская бегунья-трансгендер Петрилло осталась без медалей. В общем зачете по-прежнему лидирует Китай. Российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр.

9. В КХЛ «Авангард» в девятый раз подряд обыграл дома «Нефтехимик», московское «Динамо» победило «Северсталь». Все результаты – здесь.

10. Александра Трусова показала тизер короткой программы под Besame Mucho.

11. Анастасия Халили выиграла спринт на Кубке Содружества по биатлону, у мужчин в спринте победил Антон Смольский.

12. Глушенков, Батраков, Вендел, Барко, Обляков, Роналдо, Латышонок, Даку – претенденты на приз лучшему игроку июля – августа в РПЛ.

13. Федерации гимнастики России соберутся в единую организацию.

Цитаты дня

Мария Захарова: «Недопуск сборной России на Олимпиаду – уничтожение международного спорта, еще один террористический акт»

Савичев об украинских игроках в СССР: «Иногда играешь с «Киевом», смотришь – все в пене бегают. Понятно, что-то употребляли. У них там была другая фармацевтика»

Де Брюйне о календаре: «Сезоны становятся все длиннее. Но УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги»

Агбонлахор о Роналду в сборной: «На Евро он ничего не показал. У Криштиану было его время. Есть причина, почему он играет в Саудовской Аравии»

Шпрыгин о Fan ID: «Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать. Чем он мешает? Мне даже удобнее стало»