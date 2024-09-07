Чемпионская серия Bellator: Нурмагомедов − Шаблий, Ларкин − Чохели и другие бои
В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир чемпионской серии Bellator, в главном бою которого пройдет титульник в легком весе между Усманом Нурмагомедовым (17-0) и Александром Шаблием (24-3).
В соглавном бою Лоренц Ларкин (26-8) встретится с Леваном Чохели (13-2).
Другие бои карда:
Дуглас Лима (33-11) − Аарон Джеффери (14-5);
Сумико Инаба (7-1) − Макензи Стиллер (3-0);
Янси Медейрос (16-8) − Жора Айвазян (14-1);
Джордан Ньюмэн (6-0) − Имамшафи Алиев (9-0).
Трансляцию турнира проведет сервис Окко, начало − в 03:00 по мск.
Нурмагомедов и Шаблий провели последнюю битву взглядов перед боем за пояс Bellator
Усман Нурмагомедов и Шаблий сделали вес перед титульным боем в Сан-Диего
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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