Чемпионская серия Bellator: Нурмагомедов − Шаблий, Ларкин − Чохели и другие бои

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир чемпионской серии Bellator, в главном бою которого пройдет титульник в легком весе между Усманом Нурмагомедовым (17-0) и Александром Шаблием (24-3).

В соглавном бою Лоренц Ларкин (26-8) встретится с Леваном Чохели (13-2).

Другие бои карда:

Дуглас Лима (33-11) − Аарон Джеффери (14-5);

Сумико Инаба (7-1) − Макензи Стиллер (3-0);

Янси Медейрос (16-8) − Жора Айвазян (14-1);

Джордан Ньюмэн (6-0) − Имамшафи Алиев (9-0).

Трансляцию турнира проведет сервис Окко, начало − в 03:00 по мск.

Нурмагомедов и Шаблий провели последнюю битву взглядов перед боем за пояс Bellator

Усман Нурмагомедов и Шаблий сделали вес перед титульным боем в Сан-Диего