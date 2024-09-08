Миранчук будет получать 1,5 млн евро в год в «Сьоне». Антон летит в Швейцарию заключать контракт на 2 года (Иван Карпов)

Антон Миранчук отправляется в Швейцарию.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что находящийся в статусе свободного агента полузащитник летит проходить медосмотр в « ». Процедура назначена на воскресенье.

Контракт будет рассчитан на два сезона. Зарплата Миранчука – 1,5 млн евро в год.

Изначально бывшему игроку «Локомотива» предлагали 800 тысяч евро, но в итоге стороны договорились о других условиях.

В прошлом сезоне провел 29 игр в Мир РПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.