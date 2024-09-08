Миранчук будет получать 1,5 млн евро в год в «Сьоне». Антон летит в Швейцарию заключать контракт на 2 года (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария возможные трансферы Антон Миранчук деньги Футбол

Антон Миранчук отправляется в Швейцарию.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что находящийся в статусе свободного агента полузащитник летит проходить медосмотр в «Сьоне». Процедура назначена на воскресенье.

Контракт будет рассчитан на два сезона. Зарплата Миранчука – 1,5 млн евро в год.

Изначально бывшему игроку «Локомотива» предлагали 800 тысяч евро, но в итоге стороны договорились о других условиях.

В прошлом сезоне Антон провел 29 игр в Мир РПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ради швейцарского середняка однозначно стоило уходить из Локо
+54
-11
+43
Перед подписанием, пусть ворота помериет!
+36
-4
+32
из них половина уйдет на налоги. в локо бы больше получал
+29
-7
+22
Ответ onegin2007
Перед подписанием, пусть ворота помериет!
аахахахахахха)))))
далеко не все выкупят эту шутку:)))) молодняк - точно нет)
+21
-2
+19
Простите, но это еще более бредовый бред чем Аякс с Фейе. Сьон только вылез из второго дивизиона и зная как формируются бюджеты в Австрии, Швейцарии, Бельгии могу предположить, что в составе Сьона не будет ни одного игрока который бы зарабатывал более 500 тысяч в год.
+20
-3
+17
Очевидно и близко столько платить в Сьоне не будут. Это полный позор Шпинева. За одно окно закончили оба брата (по 28 лет) и Джикия (30). Предложение Локо было принципиально лучше. Фиаско
+19
-2
+17
Сохраняет количество Миранчуков в европейских чемпионатах
+9
0
+9
Ответ onegin2007
Перед подписанием, пусть ворота помериет!
Помериет это что?
+12
-3
+9
Пообмельчали наши игроки. ПАОК, Сьон. Середняки второго европейского эшелона.
+7
0
+7
Ответ Super Maria
Помериет это что?
Это английский легионер из Сьёна. Джек Помериет. Прочат ему славное будущее. Реально талант.
+8
-1
+7
Ответ FilinMD
Может хочет попутешествовать, другие страны посмотреть. Возможно по его расчетам вопрос с деньгами по большому счету решен, поэтому не страшно потерять где-то В накладе не останется)
Кажется, именно из-за денег он из Локо и ушел.
+7
-1
+6
Ответ Андрей Тарусов
Ради швейцарского середняка однозначно стоило уходить из Локо
Играть и жить в столь прекрасной стране - это достойная цель, да и со Сьоном явно больше шансов в еврокубки попасть, чем с Локо
+12
-7
+5
Ответ Groondler
аахахахахахха))))) далеко не все выкупят эту шутку:)))) молодняк - точно нет)
Я уже не молодняк, но видимо пропустил) можете рассказать подробнее?)
+5
0
+5
Ответ Amalfitano
Простите, но это еще более бредовый бред чем Аякс с Фейе. Сьон только вылез из второго дивизиона и зная как формируются бюджеты в Австрии, Швейцарии, Бельгии могу предположить, что в составе Сьона не будет ни одного игрока который бы зарабатывал более 500 тысяч в год.
Он столько и будет получать. А вкидывают про полтора миллиона специально,чтобы показать,что типа не продешевели
+6
-2
+4
Так и представляю эту сцену.
5 сентября
-Хотим 800к
-дорого

7 сентября
- хотим 1,5 млн
- выезжайте, берём
+4
0
+4
Вообще непонятный трансфер, уходить в середняка без еврокубков и в страну с высокой налоговой ставкой.
+5
-1
+4
Ответ Ola BP
Скучная страна, на самом деле. Туристом разок интересно покататься, а на второй раз уже обычная деревня.
После Москвы сложно нескучный футбольный город найти, наверное)
+4
0
+4
Ответ Андрей Тарусов
Ради швейцарского середняка однозначно стоило уходить из Локо
А чем Локо лучше? )
+9
-5
+4
Чо-то не верится, что скромный швейцарский клуб будет платить 1.5 млн
+7
-3
+4
Соблазнился пейзажами Швейцарии?)
+3
0
+3
Ждём швейцарскую Суперлигу на Окко или Матч-ТВ?

В принципе, там хватает "знакомцев" наших клубов по былым еврокубковым годам. Базель, Санкт-Галлен, Лозанна, да и сам Сьон со своими воротами.

Глянул по такому случаю таблицу - а что с Янг Бойз в начале нового сезона случилось?
+3
0
+3
Ответ suorg
из них половина уйдет на налоги. в локо бы больше получал
Может хочет попутешествовать, другие страны посмотреть. Возможно по его расчетам вопрос с деньгами по большому счету решен, поэтому не страшно потерять где-то
В накладе не останется)
+8
-5
+3
Ответ Konstantin PaZITIFFF
Я уже не молодняк, но видимо пропустил) можете рассказать подробнее?)
Спартак в далеком 97-м играл против Сьона на старом ещё стадионе в Черкизово. Сыграли 2-2, и Спартак прошёл дальше. Но швейцарцы после матча попросили измерить ворота, и выяснилось что ворота ниже нормы. И назначили переигровку матча.
Это был именно Сьон
+2
0
+2
Ответ onegin2007
Перед подписанием, пусть ворота помериет!
Олдскул))
+2
0
+2
Ответ Юрген
Пообмельчали наши игроки. ПАОК, Сьон. Середняки второго европейского эшелона.
Мне кажется, что дело не совсем в деньгах. Подальше
+2
0
+2
Я был в Сьоне: это поселок городского типа, где 5-6 улиц. Но зато горы красивые.
+2
0
+2
Шпинев вредитель, зато бабла собрал с запасом. Алексей, который легко был бы в основе Фиорентины, бегает в бургер-лиге, Антон, которого хотели французские середняки уж точно, будет в жопе Швейцарии, Джикия поедет в хинкальную. ЗП и агентские выбивать умеет, но рановато даже в 29 такое
+2
0
+2
Миранчук по трансфермаркет стоит 6 млн.,весь Сьон стоит 9 на трансфермаркт
+4
-2
+2
Ответ Amalfitano
Простите, но это еще более бредовый бред чем Аякс с Фейе. Сьон только вылез из второго дивизиона и зная как формируются бюджеты в Австрии, Швейцарии, Бельгии могу предположить, что в составе Сьона не будет ни одного игрока который бы зарабатывал более 500 тысяч в год.
Свободному агенту могут заплатить подъёмные или положить оклад выше среднего. Но в Локо получал бы больше.
+4
-2
+2
Ответ Павел павел
Карпову можно верить??
Порой себе нельзя верить, а вы про Карпова))
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий