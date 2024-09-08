Миранчук будет получать 1,5 млн евро в год в «Сьоне». Антон летит в Швейцарию заключать контракт на 2 года (Иван Карпов)
Антон Миранчук отправляется в Швейцарию.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что находящийся в статусе свободного агента полузащитник летит проходить медосмотр в «Сьоне». Процедура назначена на воскресенье.
Контракт будет рассчитан на два сезона. Зарплата Миранчука – 1,5 млн евро в год.
Изначально бывшему игроку «Локомотива» предлагали 800 тысяч евро, но в итоге стороны договорились о других условиях.
В прошлом сезоне Антон провел 29 игр в Мир РПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
далеко не все выкупят эту шутку:)))) молодняк - точно нет)
5 сентября
-Хотим 800к
-дорого
7 сентября
- хотим 1,5 млн
- выезжайте, берём
В принципе, там хватает "знакомцев" наших клубов по былым еврокубковым годам. Базель, Санкт-Галлен, Лозанна, да и сам Сьон со своими воротами.
Глянул по такому случаю таблицу - а что с Янг Бойз в начале нового сезона случилось?
В накладе не останется)
Это был именно Сьон