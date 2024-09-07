Анчелотти о Роналду: «Один из лучших игроков всех времен. Легенда, большой профессионал и пример для подражания»

Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Карло Анчелотти охарактеризовал Криштиану Роналду.

«Он был и остается большим профессионалом. Одним из лучших игроков всех времен. Легендой, большим профессионалом и примером для подражания.

Он был фантастическим партнером по команде, которого высоко ценили остальные игроки», – сказал главный тренер «Реала».

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роналду+Кашшаи великая связка !!! Сказал Анчелотти!!
+7
-2
+5
То что Роналду лучший спортсмен могут не принимать только люто упоротые. Но как он как человек остаются много вопросов. Интервью, поведение на полу и вне. В любом случаее мы еще долго не увидим такого спортсмена.
+4
0
+4
Ответ Max Maximus
900+254💫 То есть лучший бомбардир, да ещё и с одним из лучших показателей по числу ассистов Лучший ассистент ЛЧ и Чемпионатов Европы Ну однозначно в топ-3 лучших футболистов в истории🌟
Ямаль в следующем Евро уже побьет рекорд по числу ассистов на ЧЕ.
+5
-1
+4
один из,но не лучший игрок роналду. лучший игрок в истории футбола это Месси, таким и останется.
+3
-1
+2
Даже тренера которые тренировали Роналду говорят что он один из а не лучший, и о чём это говорит?
+2
0
+2
Просто факт, как так получилось, что один из лучших игроков всех времён, с одной из самых дорогих и талантливых сборных обосрался на всех 5 Чм ? Был такой хоть один из лучших, который не смог сделать ни одного голевого действия в плей офф ЧМ ???
+2
0
+2
900+254💫

То есть лучший бомбардир, да ещё и с одним из лучших показателей по числу ассистов

Лучший ассистент ЛЧ и Чемпионатов Европы

Ну однозначно в топ-3 лучших футболистов в истории🌟
+7
-6
+1
Ответ Гномович!
Месси лучший в истории ФИФА по версии Инфантино.
Месси лучший в истории по версии всех тренеров, кто хоть и не тренировал его, а Роналду всего то один из лучших по версии тренеров которые тренировали его
+1
0
+1
Ответ MarshalJukov
То что Роналду лучший спортсмен могут не принимать только люто упоротые. Но как он как человек остаются много вопросов. Интервью, поведение на полу и вне. В любом случаее мы еще долго не увидим такого спортсмена.
Как даже не лучший футболист, может быть лучшим спортсменом, когда ещё существует, хоккей, баскетбол, формула 1, теннис, бег, плавание и другие виды спорта ! Определить лучшего спортсмена вообще нереально!
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ MarshalJukov
То что Роналду лучший спортсмен могут не принимать только люто упоротые. Но как он как человек остаются много вопросов. Интервью, поведение на полу и вне. В любом случаее мы еще долго не увидим такого спортсмена.
В 21 веке сильнейший спортсмен это Новак Джокович. А возможно и в истории
0
0
0
Ответ MarshalJukov
То что Роналду лучший спортсмен могут не принимать только люто упоротые. Но как он как человек остаются много вопросов. Интервью, поведение на полу и вне. В любом случаее мы еще долго не увидим такого спортсмена.
Дермом ты был, но до вершины не добрался
+1
-1
0
Ответ Гномович!
- Лучший бомбардир в истории футбола - Лучший бомбардир в истории сборных - Лучший бомбардир в истории Евро - Лучший бомбардир в истории ЛЧ - Лучший бомбардир национальных чемпионатов - Лучший бомбардир в истории РМ (лучший клуб в истории) - Лучший бомбардир в истории КЧМ - Лучший бомбардир в истории отборов на Евро - (скоро) Лучший бомбардир в истории отборов на ЧМ - Первый игрок в истории который забил 900 голов в оф. матчах. - (скоро) Первый игрок в истории который забил 1000 голов в оф. матчах. Никогда в истории футбола не было игрока, который одновременно удерживал бы все главные рекорды.
сколько ты вранья каждый раз пишешь, я в шоке
0
0
0
Ответ Max Maximus
900+254💫 То есть лучший бомбардир, да ещё и с одним из лучших показателей по числу ассистов Лучший ассистент ЛЧ и Чемпионатов Европы Ну однозначно в топ-3 лучших футболистов в истории🌟
Лучший ассистент ЛЧ ди мария, ты че т попутала
0
0
0
Ответ Max Maximus
900+254💫 То есть лучший бомбардир, да ещё и с одним из лучших показателей по числу ассистов Лучший ассистент ЛЧ и Чемпионатов Европы Ну однозначно в топ-3 лучших футболистов в истории🌟
Так в этом только хейтота и сомневается. Не персофан Криша (и не хейтер Лео), абсолютно лучших ни в какой дисциплине выделять не люблю (ибо необъективно), но что Криш один из топов в истории - очевидно. Сначала мощнейший вингер с шикарным дриблингом и штрафными, позже идеальный Роналду-замыкалду, особенно на втором этаже. Ну серьёзно, верхом так не играл никто, плюс у португальца выбор позиции на топовом уровне, и удар с обеих ног хороший.
+3
-3
0
Ответ Max Maximus
Мне кажется 900 голов даже Холланд не перебьёт :) Ему уже 24 и при этом всего 263 гола и 50 ассистов Учитывая, что всю карьеру играет ЦН⚽ У Криша же 900+254💫 и он входит в клуб 1100 очков по гол+пас наряду с Месси Ну не досягаем КР7, тут как не крути
Месси спокойно забьет и затратит на это гораздо меньшее количество матчей, но это ему скорее всего не нужно, потому что он выиграл все в футболе !
+5
-5
0
Ответ Александр Александров_1116356972
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Нее. Ну Дон Карло не авторитет совсем.
0
0
0
"Когда играл Роналду, моя бровь оставалась спокойной"
+1
-1
0
Пиар-опг Мендеша включилось на полную 💯
+2
-2
0
"В смысле один из" - расплакался Кристина
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий