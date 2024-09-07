Анчелотти о Роналду: «Один из лучших игроков всех времен. Легенда, большой профессионал и пример для подражания»

Карло Анчелотти охарактеризовал Криштиану Роналду.

«Он был и остается большим профессионалом. Одним из лучших игроков всех времен. Легендой, большим профессионалом и примером для подражания.

Он был фантастическим партнером по команде, которого высоко ценили остальные игроки», – сказал главный тренер « ».