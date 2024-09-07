Анна Седокова объявила о разводе с Янисом Тиммой
Анна Седокова и Янис Тимма больше не вместе
41-летняя артистка написала в соцсетях о разводе с 32-летним латвийским форвардом.
«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы увидите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть.
Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь разводить ее на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный», – написала Анна.
Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года. В сентябре 2020-го они поженились. Этот брак стал третьим для певицы.
Общих детей в браке у пары не было.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Анны Седоковой
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