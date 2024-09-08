Соболенко выиграла второй «Большой шлем» в сезоне и третий в карьере

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в финале US Open победила шестую ракетку Джессику Пегулу – 7:5, 7:5.

Белоруска выиграла второй «Большой шлем» в сезоне – ранее она защитила титул Australian Open.

Теперь у Соболенко три титула «Большого шлема». Она стала одной из четырех действующих теннисисток, у которой есть минимум три «Шлема».

Для Соболенко это третий титул в сезоне – она также выиграла «тысячник» в Цинциннати на неделе перед US Open. До нее это удавалось Ким Клейстерс в 2010-м, Серене Уильямс в 2014-м и Коко Гауфф в 2023-м.