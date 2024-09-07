«Дзюбу удалить не можем – прямо так и заявлялось! Одному из популярнейших футболистов страны позволили безнаказанно бить людей». Сибскана о скандале с Артемом

Сибскана заявил, что Артема Дзюбу не удалили из-за его «широкой популярности»

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом » в финале медиафутбольного турнира Т-Лига . В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок .

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

«Был грубый фол на Чужом. Пока он лежал, его сначала схватили за шею, а потом выскочили накидывать игроки с замены. Чужой на эмоциях, естественно, отвечал агрессивно, с матами, Дзюба не сдержался и в ответ пнул со спины. Очевидная красная карточка, но организаторы такие: «Сорян, но Дзюбу не можем удалить» (хотя судья уже достал красную).

В ситуации, когда по всем правилам футбола игрок должен получать удаление, его прощают по причине его широкой популярности. Так прямо и заявлялось: Дзюбу удалить мы не можем! Это означает, что любому другому человеку в этой ситуации дали бы красную карточку, но одному из самых популярных футболистов в стране они позволяют безнаказанно бить людей прямо во время мероприятия. При этом отмечу, что судьи были готовы справедливо удалить игрока, один из них даже достал красную карточку (фотопруфы имеются), но, вероятно, организаторы запретили это сделать.

Не желая мириться с несправедливостью, команда «Амкал» не стала уходить с поля, а демонстративно продолжила играть в футбол не в полную силу, чтобы все-таки соблюсти регламент. Но организаторы тем не менее увели команды с поля и поставили техническое поражение «Амкалу», лишив таким образом возможности побороться за кубок и денежный приз в размере 1 миллиона рублей.

Два этих факта считаю полнейшим произволом и неуважением к участникам турнира. Также отмечаю существенный репутационный ущерб для всех партнеров мероприятия; телеграм-канал турнира вообще скрыл негативные реакции, удаляет нежелательные комментарии и редактирует посты, пытаясь сгладить гнев аудитории. Прошу разобраться с этим беспределом», – написал капитан «Амкала».

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