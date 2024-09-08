20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»

«Только в Краснодаре так любят футбол».

ФК «10» Азамата Мусагалиева проиграл «Краснодару» (2:4) – новая серия в битве топ-клубов РПЛ и Winline Медиалиги. Как это было?

Пришло 20 555 зрителей (третий результат «Краснодара» в сезоне). Галицкий думал, что игра будет против комиков

Матч «Десятки» и «Краснодара» случился благодаря Азамату Мусагалиеву. В начале 2024-го он в отпуске написал Сергею Галицкому (они не были знакомы). На следующий день созвонились, еще несколько дней периодически общались. Азамат аккуратно продвигал идею товарищеского матча.

«В какой-то момент он [Галицкий] задал вопрос, который сильно меня удивил, – вспоминал Мусагалиев. – Он сказал: «А в итоге, Азамат, это доброе дело?» Я сказал: «Мы полагаем, что да». И он сказал: «Тогда давай делать добрые дела». Это было очень круто».

На пресс-конференции Мусагалиев раскрыл еще одну деталь: соглашаясь на матч, Галицкий полагал, что играть будут с комиками, Сергей Николаевич ожидал увидеть в составе и Азамата. И только ближе к матчу узнал, что у «Десятки» Брайн Идову и много бывших профи.

Пока что самый громкий матч между РПЛ и Медиалигой – ЦСКА против 2Drots в марте 2023-го. Игра запомнилась очень бурной радостью 2D от победы и мемом про уайлд-кард в РПЛ. Вокруг матча «Десятки» и «Краснодара» сразу было намного больше позитива.

«Десятка» приехала в Краснодар за несколько дней до игры. Время потратили с пользой – нарисовали баннер для одного из будущих матчей «Краснодара», зарубились с игроками молодежки в турнире по фифе, раздали очень много автографов.

На одну из тренировок «10» заглянули воспитанники академии «Краснодара». Корреспондент уточнила, кто из игроков «Десятки» им нравится. Дети оживились .

– Шера!

– Не только Шера.

– Бала!

– Кутуз.

На игре тоже было много детей – поддерживали не только «Краснодар».

За день до матча «Десятка» сообщила, что реализовано 24 тысячи билетов – включая 7,5 тысяч абонементов. Во время игры на стадионе объявили, что на стадионе 20 555 зрителей – выглядело атмосферно.

20 555 зрителей – третий домашний результат «Краснодара» в сезоне-2024/25. Больше было только на ЦСКА – в Кубке России (23 155) и РПЛ (27 496) .

«Великолепная атмосфера, это праздник, – радовался после игры Мурад Мусаев. – Я рад, что наши болельщики ушли с хорошим настроением. Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу. На сборах на каждом матче было тысяч по пять зрителей, мы играли юношескую Лигу чемпионов – было больше 30 тысяч. Матч с медиакомандой – больше 20 тысяч. Для нас большое счастье, что у нас такие болельщики и такая поддержка».

Первый гол «Десятки» – у важного игрока. В клубе с основания, стал героем предматчевой кричалки из-за фамилии Тен

У «Краснодара» вышла почти основа – не играли только сборники: Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Спецрян.

«Краснодар» забил первым – уже на 12-й минуте Смолов прорвался в штрафную, изящно обработал и отпасовал – Мозес Кобнан замкнул почти с линии.

«Десятка» молниеносно ответила: крайний защитник Петр Тен поймал мяч на правом фланге, в стиле Роббена вошел в штрафную и пробил – 1:1. Исторический гол для ФК «10» – первый в ворота клуба РПЛ.

Для защитника это первый гол за ФК «10».

Тен – ветеран «Десятки», в клубе с основания (август 2022-го). Его приглашали за футбольные качества, но, конечно, пользуются тем, что с английского «тен» переводится как «десять». Для защитника выбили медийный статус (в Медиалиге есть лимит). А еще перед каждым матчем команда собирается в круг и после речи лидера заряжает: «Петр?» – «Тен».

«Десятке» явно было тяжело без чистого времени и обратных замен (они были разрешены, но с ограничениями – всего три слота за матч). К концу тайма «Краснодар» устроил навал и разыграл стильную комбинацию: пас из глубины на Данила Козлова, скидка на Федора Смолова – 2:1.

Это уже третье голевое действие Смолова против медиаклубов – в 2022-м он ассистировал на Александра Овечкина в суперматче с «Динамо».

В начале второго тайма «Десятка» забила еще – крайний форвард Кирей классно открылся в штрафной и подставился под фол.

32-летний Игорь Киреев – опытный игрок (как и большинство в «Десятке»). За «Ростов» Курбана Бердыева он рубился против «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». В медиафутболе Кирей одна из звезд – выступает за «10» с самого создания и регулярно забивает – уже два гола в первом туре Кубка Лиги.

Кирей сам реализовал пенальти – Станислав Агкацев не потащил мощный удар.

На 60-й минуте «Краснодар» сделал массовую замену и выпустил молодежь. Она спродюсировала еще два гола. Сначала вывела форварда Олакунле Олусегуна на удобную позицию в штрафную, вингер прорвался сквозь защитников и вышел один на один – 3:2. А на 83-й краснодарцы разыграли красивую комбинацию, которую тоже завершил Олусегун.

Итог – «Десятка» проиграла 2:4.

«Десятка» – лишь второй медиаклуб, забивавший командам РПЛ. Раньше смогли только 2Drots

Матч «Десятки» и «Краснодара» – не первая встреча топов медиафутбола с клубами РПЛ. Таких матчей было шесть – если считать не только топ-клубы, но и матчи «Броуков» с «Оренбургом» и «Химками».

● Матч «Краснодара» и «Десятки» стал вторым по посещаемости. Больше собрали только 2Drots и «Динамо» на «ВТБ Арене» – 22 244. Матч в Краснодаре собрал больше, чем «Амкал» в 2022-м – с Овечкиным и Егором Кридом.

● 2Drots – единственная медиакоманда, побеждавшая клуб РПЛ. Более того, «самураи» ни разу не проигрывали сопернику из РПЛ: победа над ЦСКА (2:1) и ничья с «Динамо» (2:2).

● «Десятка» – второй медиаклуб, забивавший командам РПЛ. Ранее это удавалось только 2Drots – по два гола ЦСКА и «Динамо».

«Сейчас было сложнее, конечно, – рассказал Спортсу’‘ Федор Смолов, игравший с «Амкалом» в 2022-м. – Против «Амкала» все начиналось, Саня Овечкин играл, было больше шоу. А сейчас – нормальный соревновательный опыт. Мы получили хорошего спарринг-партнера».

«Это была красивая история и самый настоящий праздник! – написал официальный телеграм ФК «10». – Спасибо всем огромное за поддержку. Без вашего внимания и тепла ничего бы не было. Испытывать эти эмоции оооочень дорогого стоит».

Получился праздник?

Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграет с «Краснодаром»?

Фото: ФК «10»