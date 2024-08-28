«Локомотив» разгромил «Химки» – 4:0. У Сулейманова дубль, Погостнов и Радиковский забили по голу
«Локомотив» разгромил «Химки» (4:0) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» (стартовый состав): Митрюшкин, Погостнов, Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Пиняев, Салтыков, Сарвели, Сулейманов.
«Химки» (стартовый состав): Кокарев, Гогуа, Терехов, Голубович, Филин, Глушаков, Бакаев, Капленко, Берковский, Магомедов, Садыгов.
- Дата проведения
- 28 августа, 19:30, «РЖД Арена»
- Голы:
- 1:0 – 4 Погостнов, 2:0 – 43 Сулейманов, 3:0 – 57 Сулейманов, 4:0 – 81 Радиковский.
надеюсь, что Михалыч сегодня выпустит полностью второй состав, надо дать основе отдохнуть, а то видно, что Батраков и Карпукас поднаелись.
Митрюшкина, Митая, Тимофеева, Сарвели, Салтыкова, Сулейманова, Ракова, Погостнова, Пиняева жду в основе
в общем все молодцы, браво!!!!!!!
Т. Е ему 19.
Или какая у вас инфа?
поэтому Сильянов, Ненахов и Баринов без замен
респект