«Локомотив» разгромил «Химки» – 4:0. У Сулейманова дубль, Погостнов и Радиковский забили по голу

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«Локомотив» разгромил «Химки» (4:0) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» (стартовый состав): Митрюшкин, Погостнов, Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Пиняев, Салтыков, Сарвели, Сулейманов.

«Химки» (стартовый состав): Кокарев, Гогуа, Терехов, Голубович, Филин, Глушаков, Бакаев, Капленко, Берковский, Магомедов, Садыгов.

Локомотив – Химки 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
28 августа, 19:30, «РЖД Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Погостнов, 2:0 – 43 Сулейманов, 3:0 – 57 Сулейманов, 4:0 – 81 Радиковский.

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26 комментариев
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Удачи Локо. Надо выпустить на кубок молодежь аххаха. А то играют всякие пенсионеры Батраковы 18 летние
+20
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+20
Какой же кайфовый матч от Локо. Парни с огнем в глазах подарили настоящее шоу для болельщиков!
+18
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+18
И тогда,забьем мы три гола и тогдааааа, споем шала лала и тогда мы выпьем все красиво, за победу нашего Локомотива!!!
+16
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+16
Удачи, Локо!
надеюсь, что Михалыч сегодня выпустит полностью второй состав, надо дать основе отдохнуть, а то видно, что Батраков и Карпукас поднаелись.
Митрюшкина, Митая, Тимофеева, Сарвели, Салтыкова, Сулейманова, Ракова, Погостнова, Пиняева жду в основе
+11
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+11
Вперёд, Локомотив ! 🚂
+9
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+9
Локо играет солидно и уверенно! Молодцы, парни! Радует, что у команды есть по 2 игрока на каждую позицию. И очень интересная молодежь на подходе. Ребята вроде Гердта и Радиковского уже готовы играть за основу.
+8
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+8
За Локо 🙏🙏🙏
+7
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+7
Ответ Roman
Какой же кайфовый матч от Локо. Парни с огнем в глазах подарили настоящее шоу для болельщиков!
а болельщики в свою очередь тоже устроили шоу парням, очень редкое явление, к сожалению.
в общем все молодцы, браво!!!!!!!
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Рад за Радиковского, долго ждал его и сразу гол! Красавец! Молодцы, парни, с победой! ❤️💚
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Погостнов ! Отлично открылся
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вот и делают своё дело, спокойно не суетясь...дорогу осилит идущий.
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Даже Радиковский забил) Ну вообще красота)
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Ответ Дядя ТУРА
Удачи Локо. Надо выпустить на кубок молодежь аххаха. А то играют всякие пенсионеры Батраковы 18 летние
Ему 19 же
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а Баринов походу железный вообще, дали бы уж лучше отдохнуть ему
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выпустите уже молодёжь, хорош терпеть этих 19летних дедов
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Вперед Локо!!!! Сегодня пусть резерв покуражится
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Ответ Дядя ТУРА
Александр ну хоть бы проверили, прежде чем написать
На транфермаркт, спортс, википедия, сайт локо - дата рождения 09.06.05.
Т. Е ему 19.
Или какая у вас инфа?
+3
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+3
Локо показал чемпионскую игру
+3
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Локо победа✊
+3
0
+3
Ответ Александр
Ему 19 же
Александр ну хоть бы проверили, прежде чем написать
+2
0
+2
Погостнов в РБ натренировался. Присылайте ещё на воспитание.
+2
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Ответ Дядя ТУРА
Я на майскор смотрю там 06.09
Американский формат, ты пьян, иди в форт нокс
+2
0
+2
Ответ Nikolay Borisov
а Баринов походу железный вообще, дали бы уж лучше отдохнуть ему
Так некого выпускать больше
поэтому Сильянов, Ненахов и Баринов без замен
+3
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+2
вот это красота! вот это сестиматично! будто какая-то команда из Ред Булл катает! хотя Зальцбург мы бы и щас раскатали.
+1
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второй состав у Галактионова ни разу не хуже первого
респект
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Ответ Александр
На транфермаркт, спортс, википедия, сайт локо - дата рождения 09.06.05. Т. Е ему 19. Или какая у вас инфа?
Я на майскор смотрю там 06.09
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