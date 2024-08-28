Сегодня пройдет церемония открытия Паралимпийских игр в Париже. Начало – в 21:00 по мск

28 августа состоится открытие Паралимпийских игр в Париже

Церемония пройдет на площади Согласия и Елисейских Полях, она стартует в 21:00 по московскому времени и продлится три часа.

Художественный руководитель мероприятия – Тома Жолли, который также режиссировал открытие Олимпиады-2024. По его словам , паралимпийская церемония в столице Франции станет «первой в своем роде», а источником вдохновения послужила «концепция монументальности и общедоступности».

Паралимпиада завершится 8 сентября, на соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они не были приглашены на церемонию открытия.