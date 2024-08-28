«Боруссия» отдала Мукоко «Ницце» в аренду c правом выкупа за 15+ млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Ницца бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы Юссуфа Мукоко деньги Фабрицио Романо Футбол

Юссуфа Мукоко перешел в «Ниццу».

Французский клуб объявил о том, что взял нападающего у «Боруссии» в аренду с правом выкупа.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что дортмундцы получат свыше 15 млн евро, если эта опция будет активирована.

В прошлом сезоне Мукоко провел 20 игр в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Фото: ogcnice.com

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20 комментариев
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Дело плавно идет к 30, а он пока так и не раскрылся. Самое время перезапустить карьеру.
+35
-2
+33
Вроде в 15 лет уже забивал за БД, в фифе вроде 90+ набирал
+20
-2
+18
Этому Мукуку уже 42
+9
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+8
Ответ msv6dys6mk
Вроде в 15 лет уже забивал за БД, в фифе вроде 90+ набирал
В ноябре будет 20, на счету уже 17 голов в Бундеслиге. Всё еще впереди
+6
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+6
Ответ Rehcuhcs
Дело плавно идет к 30, а он пока так и не раскрылся. Самое время перезапустить карьеру.
У Мукоко в Яунде уже внуки подрастают, уже им впору заявляться в Лигу 1.
+6
0
+6
Балотелли для зумеров
+2
0
+2
Думаю, что забьёт 15-20 голов.
Удачи ему! А шутники пусть идут лесом)
+5
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+2
Мукоко- интересный форвард
+1
0
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Ответ ivannumber1
Да ладно, не будьте так строги к парню) При постоянном нахождении на солнце кожа существенно быстрее стареет. Кто знает, какое у Юссуфа было детство. В этом и есть парадокс внешнего вида африканцев. Но, паспортами все-таки иногда тоже балуются) Но, не все) Или все?)
Только у него в 12 была 18-летняя подружка, а в 16 - 23-летняя, это покруче солнца старит. )) И в Германии он с 2013.
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Ответ ASH11
Суперзвездой он вряд ли будет, хотя клуб его так котировал, раз такую личку кинул. Статистика у него неплохая, но не на 8,5 млн в год.
Кажется ему такой контракт дали чтобы не отпустить бесплатно. Летом 2023 он мог бы покинуть клуб свободным агентом, поэтому зимой того же года решили его удержать любой ценой, и после долгих и трудных переговоров заключили новый контракт с огромной личкой.
Но в Дортмунде всегда так - сначала не думая даём жирный контракт, а потом всячески пытаемся избавиться от этой лички.

Потенциал стать суперзвездой ещё есть, но станет ли или нет время покажет.
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Ответ S H A R K
Он сам захотел уйти, а клуб был не против, ибо 8.5млн годовых платить не хочется и наврядли игрок продлит контракт, который истекает в 2026. Год посидел под Холландом, а ещё 2 года потерял из-за недоверия Терзича к молодым игрокам + под его стиль игры вероятно не подходил. После трансфера Гирраси у Мукоко видимо терпение лопнуло и вместе с агентом решили найти себе новый клуб. Критиковать его сложно, ибо он понимает какой у него потенциал и ещё несколько лет сидеть в запасе видимо не хочет (а кто бы хотел?). Его вообще слишком рано из молодежки вытащили, так ещё и жирный контракт дали, лучше бы перенаправили в дубль или аренды. Достаточно игрокового времени в основе не дали, в дубле хотя бы к взрослому футболу подготовился и опыта набрался бы. Ему ещё 20 нет, вся карьера впереди. Всего в общем у него 17 голов и 6 ассистов за 2370 минут в Бундеслиге, 1 голевое действие на каждые 100 минут - очень хорошие цифры для 19 летнего пацана. И это при тех условиях, что он не играет постоянно, из-за отсутствия ритма он не может показать все свои возможности. У того же Фюллькруга в минувшем сезоне было 12 голов и 8 ассистов за 2230 минут, или 1 голевое действие на каждые 110 минут. Во взрослом уровне Мукоко явно не провалился, просто его профиль оказался невостребованном в Дортмунде, где всегда ставку делали на габаритных форвардов, коим Мукоко не является. А-ля Осимхен, который не пригодился Конте, вместо которого тренер хочет Лукаку. Хотя никто не скажет, что Лукаку круче Осимхема. Тут та же история.
Суперзвездой он вряд ли будет, хотя клуб его так котировал, раз такую личку кинул. Статистика у него неплохая, но не на 8,5 млн в год.
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Ответ Дмитрий_1116251224
Видимо это всё ещё "эхо" той истории с возрастом Мукоко, когда шли разбирательства и Боруссии(как и футболисту) грозили санкциями.
Как по мне эта версия полный бред. Если бы это было так, то что для Дортмунда меняется? Если он переписанный, то Дортмунд в любом случае накажут. А за продажу переписанного игрока может вдвойне прилететь.
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Ответ ASH11
Вообще странный слив игрока. Совсем недавно он считался ценным активом. Нельзя сказать, что он провалился, но и не засверкал. С другой стороны, в 20 лет многие только в главную команду попадают, а он уже за сборную на ЧМ ездил. Видно, какой-то косяк вылез, и игрока решили сбагрить. Другого объяснения нет.
Он сам захотел уйти, а клуб был не против, ибо 8.5млн годовых платить не хочется и наврядли игрок продлит контракт, который истекает в 2026.
Год посидел под Холландом, а ещё 2 года потерял из-за недоверия Терзича к молодым игрокам + под его стиль игры вероятно не подходил.
После трансфера Гирраси у Мукоко видимо терпение лопнуло и вместе с агентом решили найти себе новый клуб. Критиковать его сложно, ибо он понимает какой у него потенциал и ещё несколько лет сидеть в запасе видимо не хочет (а кто бы хотел?).

Его вообще слишком рано из молодежки вытащили, так ещё и жирный контракт дали, лучше бы перенаправили в дубль или аренды. Достаточно игрокового времени в основе не дали, в дубле хотя бы к взрослому футболу подготовился и опыта набрался бы.

Ему ещё 20 нет, вся карьера впереди. Всего в общем у него 17 голов и 6 ассистов за 2370 минут в Бундеслиге, 1 голевое действие на каждые 100 минут - очень хорошие цифры для 19 летнего пацана. И это при тех условиях, что он не играет постоянно, из-за отсутствия ритма он не может показать все свои возможности.
У того же Фюллькруга в минувшем сезоне было 12 голов и 8 ассистов за 2230 минут, или 1 голевое действие на каждые 110 минут.

Во взрослом уровне Мукоко явно не провалился, просто его профиль оказался невостребованном в Дортмунде, где всегда ставку делали на габаритных форвардов, коим Мукоко не является. А-ля Осимхен, который не пригодился Конте, вместо которого тренер хочет Лукаку. Хотя никто не скажет, что Лукаку круче Осимхема. Тут та же история.
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Ответ ASH11
Вообще странный слив игрока. Совсем недавно он считался ценным активом. Нельзя сказать, что он провалился, но и не засверкал. С другой стороны, в 20 лет многие только в главную команду попадают, а он уже за сборную на ЧМ ездил. Видно, какой-то косяк вылез, и игрока решили сбагрить. Другого объяснения нет.
Видимо это всё ещё "эхо" той истории с возрастом Мукоко, когда шли разбирательства и Боруссии(как и футболисту) грозили санкциями.
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Ответ S H A R K
Думаю, что забьёт 15-20 голов. Удачи ему! А шутники пусть идут лесом)
Вообще странный слив игрока. Совсем недавно он считался ценным активом. Нельзя сказать, что он провалился, но и не засверкал. С другой стороны, в 20 лет многие только в главную команду попадают, а он уже за сборную на ЧМ ездил. Видно, какой-то косяк вылез, и игрока решили сбагрить. Другого объяснения нет.
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Ответ Rehcuhcs
Дело плавно идет к 30, а он пока так и не раскрылся. Самое время перезапустить карьеру.
Все они переписанные
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Да ладно, не будьте так строги к парню) При постоянном нахождении на солнце кожа существенно быстрее стареет.

Кто знает, какое у Юссуфа было детство.

В этом и есть парадокс внешнего вида африканцев. Но, паспортами все-таки иногда тоже балуются) Но, не все) Или все?)
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Странно , обычно Ницца не покупает ветеранов , сменили вектор не иначе
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