«Боруссия» отдала Мукоко «Ницце» в аренду c правом выкупа за 15+ млн евро
Юссуфа Мукоко перешел в «Ниццу».
Французский клуб объявил о том, что взял нападающего у «Боруссии» в аренду с правом выкупа.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что дортмундцы получат свыше 15 млн евро, если эта опция будет активирована.
В прошлом сезоне Мукоко провел 20 игр в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Фото: ogcnice.com
Удачи ему! А шутники пусть идут лесом)
Но в Дортмунде всегда так - сначала не думая даём жирный контракт, а потом всячески пытаемся избавиться от этой лички.
Потенциал стать суперзвездой ещё есть, но станет ли или нет время покажет.
Год посидел под Холландом, а ещё 2 года потерял из-за недоверия Терзича к молодым игрокам + под его стиль игры вероятно не подходил.
После трансфера Гирраси у Мукоко видимо терпение лопнуло и вместе с агентом решили найти себе новый клуб. Критиковать его сложно, ибо он понимает какой у него потенциал и ещё несколько лет сидеть в запасе видимо не хочет (а кто бы хотел?).
Его вообще слишком рано из молодежки вытащили, так ещё и жирный контракт дали, лучше бы перенаправили в дубль или аренды. Достаточно игрокового времени в основе не дали, в дубле хотя бы к взрослому футболу подготовился и опыта набрался бы.
Ему ещё 20 нет, вся карьера впереди. Всего в общем у него 17 голов и 6 ассистов за 2370 минут в Бундеслиге, 1 голевое действие на каждые 100 минут - очень хорошие цифры для 19 летнего пацана. И это при тех условиях, что он не играет постоянно, из-за отсутствия ритма он не может показать все свои возможности.
У того же Фюллькруга в минувшем сезоне было 12 голов и 8 ассистов за 2230 минут, или 1 голевое действие на каждые 110 минут.
Во взрослом уровне Мукоко явно не провалился, просто его профиль оказался невостребованном в Дортмунде, где всегда ставку делали на габаритных форвардов, коим Мукоко не является. А-ля Осимхен, который не пригодился Конте, вместо которого тренер хочет Лукаку. Хотя никто не скажет, что Лукаку круче Осимхема. Тут та же история.
Кто знает, какое у Юссуфа было детство.
В этом и есть парадокс внешнего вида африканцев. Но, паспортами все-таки иногда тоже балуются) Но, не все) Или все?)