«Боруссия» отдала Мукоко «Ницце» в аренду c правом выкупа за 15+ млн евро

Юссуфа Мукоко перешел в «Ниццу».

Французский клуб объявил о том, что взял нападающего у « » в аренду с правом выкупа.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что дортмундцы получат свыше 15 млн евро, если эта опция будет активирована.

В прошлом сезоне провел 20 игр в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Фото: ogcnice.com