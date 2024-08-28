Черданцев о «Зените»: «Семак сказал – что вы от нас хотите, какое чемпионство, состав не изменился. Он намекает руководству, что не хватает качества игроков»

Георгий Черданцев рассказал о намеках Сергея Семака насчет усиления «Зенита».

«Спросил у Сергея Богдановича – вот ничья с «Химками», рановато вас в чемпионы записали, сезон будет сложный.

А он сказал – что вы от нас хотите, какое чемпионство, у нас состав не изменился, играем теми же игроками, плюс .

Он намекает на то, что не хватает качества игроков, он через интервью адресует руководству клуба. Не хватает футболиста вперед, когда нужна вариативность.

Когда со «Спартаком» не попал в игру. Семак посетовал, что для вариативности людей не хватает», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Семак о подписании «Зенитом» еще одного форварда: «Ничего не исключаю. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. Кассьерра чуть подседает»

Звезда олимпийской Аргентины, командный игрок: это Гонду из «Зенита»