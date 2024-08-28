Черданцев о «Зените»: «Семак сказал – что вы от нас хотите, какое чемпионство, состав не изменился. Он намекает руководству, что не хватает качества игроков»
Георгий Черданцев рассказал о намеках Сергея Семака насчет усиления «Зенита».
«Спросил у Сергея Богдановича – вот ничья с «Химками», рановато вас в чемпионы записали, сезон будет сложный.
А он сказал – что вы от нас хотите, какое чемпионство, у нас состав не изменился, играем теми же игроками, плюс Глушенков.
Он намекает на то, что не хватает качества игроков, он через интервью адресует руководству клуба. Не хватает футболиста вперед, когда нужна вариативность.
Когда со «Спартаком» Кассьерра не попал в игру. Семак посетовал, что для вариативности людей не хватает», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Семак о подписании «Зенитом» еще одного форварда: «Ничего не исключаю. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. Кассьерра чуть подседает»
Звезда олимпийской Аргентины, командный игрок: это Гонду из «Зенита»
О чем он говорит? Ему не стыдно такое нести?))
Зенит - 171,50 млн €
Спартак - 102,85 млн €
Динамо - 88,25 млн €
Краснодар - 81,50 млн €
ЦСКА - 79,55 млн €
По составу между Зенитом и остальными - пропасть. Но Богданычу этого мало, качества не хватает. Богданычу нужен состав в 3 раза дороже, чем у конкурента, вот тогда и поговорим
И всё Семаку мало.
Потом удивляемся про Позор Российского Футбола.
Я думаю, Станковичу, Галактионову, Мусаеву, Личке, Николичу куда как сложнее, у них составы не усилились даже как у Зенита, тем более что у них составы и так не чемпионские и не такие сильные как Зенита были.
Я же убежден, что если к примеру, Семака и Галактионова поменять местами, то Зенит продолжит бороться за чемпионство, а вот Локомотив скорее всего будет бороться за стыки. Семак абсолютно посредственный тренер, который все годы выезжает за счет неограниченных возможностей Газпрома в российских рамках. Как дело доходило до реальной проверки тренерских скиллов - ЛЧ, там Семак, как обычно был не о чем вместе с командой.
Игроков ему не хватает...
Теми же футболистами он играет...
Да абсолютное большинство игроков стартовых составов Динамо, Краснодара и Локомотива у Семака бы в 18 игроков заявки не попадали бы!
О чем он говорит? В сравнении с конкурентами у Зенита качества более, чем достаточно.
Кордоба из Краснодара - вот единственный футболист, что из всех конкурентом точно бы часто играл, если был бы в Зените.
Глушенков - явное усиление. У нас нет в России игроков, которые не зависят от партнеров.
Горшков - один из лидеров Крыльев. В большинстве команд игроки его уровня бегают в старте. И лишь в Зените он сидит.
Гонду да, пока непонятный игрок.
Волков рос крайне перспективным игроком (да и остается таким, несмотря на его форму в последние полгода). Просто надо с игроком заниматься. Отправьте его к Галактионову и увидите результат, я уверен.
Дркушич - один из лучших защитников прошлого сезона. То, что его отдали в аренду - уже личные дела Зенита.
При условии отсутствия продаж важных игроков это хорошее усиление для чемпионского состава.