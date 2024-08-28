Черданцев о «Зените»: «Семак сказал – что вы от нас хотите, какое чемпионство, состав не изменился. Он намекает руководству, что не хватает качества игроков»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Георгий Черданцев Матео Кассьерра Максим Глушенков Футбол

Георгий Черданцев рассказал о намеках Сергея Семака насчет усиления «Зенита».

«Спросил у Сергея Богдановича – вот ничья с «Химками», рановато вас в чемпионы записали, сезон будет сложный.

А он сказал – что вы от нас хотите, какое чемпионство, у нас состав не изменился, играем теми же игроками, плюс Глушенков.

Он намекает на то, что не хватает качества игроков, он через интервью адресует руководству клуба. Не хватает футболиста вперед, когда нужна вариативность.

Когда со «Спартаком» Кассьерра не попал в игру. Семак посетовал, что для вариативности людей не хватает», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Семак о подписании «Зенитом» еще одного форварда: «Ничего не исключаю. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. Кассьерра чуть подседает»

Звезда олимпийской Аргентины, командный игрок: это Гонду из «Зенита»

Материалы по теме

168 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну да, Гонду, Волков, Глушенков, Латышонок, Горшков это не игроки, наверное. Нужно собрать третий состав, чтоб Семак комфортно чувствовал себя с Акроном.
+227
-12
+215
ххахаххаха, серьезно?! они с весны купили Ахметова (Краснодар), Волкова (Краснодар), Глушенкова (Локомотив), Изидор (Локомотив), Латышонок (Балтика), Горшков (Крылья), Дркушич (Оренбург). Из аренды возвращались Адамов (пз), Чистяков (цз), Сутормин (пз-ппз), Бакаев (ппз). Сейчас еще и Гонду подъехал.
О чем он говорит? Ему не стыдно такое нести?))
+167
-11
+156
Ответ Pucheslav
Ну Волков на футболиста уровня топ-8 РПЛ не похож. В первом тайме со Спартаком правого фланга вообще не было
Ну извините, сами такого выбрали.
+124
-3
+121
Бедный Сережа!)
+78
-6
+72
Стоимости составов:
Зенит - 171,50 млн €
Спартак - 102,85 млн €
Динамо - 88,25 млн €
Краснодар - 81,50 млн €
ЦСКА - 79,55 млн €

По составу между Зенитом и остальными - пропасть. Но Богданычу этого мало, качества не хватает. Богданычу нужен состав в 3 раза дороже, чем у конкурента, вот тогда и поговорим
+53
-1
+52
А может качества тренера не хватает?
+48
-6
+42
Семак должен помалкивать, ни у кого нет таких ламповых условий в клубе как у него.
+45
-4
+41
Ну как же!Суперчемпионский состав почти в два раза дороже следующего, плюс волшебный Глушенков и сказочный Латышонок!
И всё Семаку мало.
Потом удивляемся про Позор Российского Футбола.
+35
-4
+31
Ответ SEREZH1K
ххахаххаха, серьезно?! они с весны купили Ахметова (Краснодар), Волкова (Краснодар), Глушенкова (Локомотив), Изидор (Локомотив), Латышонок (Балтика), Горшков (Крылья), Дркушич (Оренбург). Из аренды возвращались Адамов (пз), Чистяков (цз), Сутормин (пз-ппз), Бакаев (ппз). Сейчас еще и Гонду подъехал. О чем он говорит? Ему не стыдно такое нести?))
нужно ещё больше)
+26
-2
+24
Ответ Pucheslav
Ну Волков на футболиста уровня топ-8 РПЛ не похож. В первом тайме со Спартаком правого фланга вообще не было
Были Адамов и Сутормин, уж если на то пошло. У того же Спартака Хлусевич, Денисов, Рябчук на флангах играют. Первые двое вообще не профильные защитники и их уровень объективно не выше Волкова, Рябчук в прошлом году тоже был ужасный и только в этом стал более менее.
Я думаю, Станковичу, Галактионову, Мусаеву, Личке, Николичу куда как сложнее, у них составы не усилились даже как у Зенита, тем более что у них составы и так не чемпионские и не такие сильные как Зенита были.
+23
0
+23
Ответ Pucheslav
Ну Волков на футболиста уровня топ-8 РПЛ не похож. В первом тайме со Спартаком правого фланга вообще не было
а в Краснодаре был похож
+22
-2
+20
Ответ AltHurrep
Стоимости составов: Зенит - 171,50 млн € Спартак - 102,85 млн € Динамо - 88,25 млн € Краснодар - 81,50 млн € ЦСКА - 79,55 млн € По составу между Зенитом и остальными - пропасть. Но Богданычу этого мало, качества не хватает. Богданычу нужен состав в 3 раза дороже, чем у конкурента, вот тогда и поговорим
У Зенита восемь бразильцев в составе. Ни у кого такого нет. Но физруку Семаку все мало и мало.
+21
-3
+18
Состав не изменился ахахахха, звучит как в варкрафте-нужно больше золота.
+19
-1
+18
Ответ mzqwjp74fw
А может качества тренера не хватает?
Но это слишком тяжелая мысль для осмысления, для питерских. Они считают, если человек с самыми дорогими составами выигрывает чемпионат, а 3 последних в отсутствии мотивации в виде еврокубков, то он лучший тренер России.
Я же убежден, что если к примеру, Семака и Галактионова поменять местами, то Зенит продолжит бороться за чемпионство, а вот Локомотив скорее всего будет бороться за стыки. Семак абсолютно посредственный тренер, который все годы выезжает за счет неограниченных возможностей Газпрома в российских рамках. Как дело доходило до реальной проверки тренерских скиллов - ЛЧ, там Семак, как обычно был не о чем вместе с командой.
+18
-1
+17
Вот я и говорю: Гений тренера определяется качеством игроков, а то все: Семак самый гениальный, самый гениальный тренер... Какой же он гениальный, если не может перевести количество в качество. Если бы не труба, Зенит давно бы уже был в пердиве. Ахалай махалай, сим салабим.
+18
-2
+16
Ответ Liver0910
Ну да, Гонду, Волков, Глушенков, Латышонок, Горшков это не игроки, наверное. Нужно собрать третий состав, чтоб Семак комфортно чувствовал себя с Акроном.
Ну Волков на футболиста уровня топ-8 РПЛ не похож. В первом тайме со Спартаком правого фланга вообще не было
+26
-11
+15
Зажрались, однако!
+15
-1
+14
Ответ IgorBudda
Звоните в Бразилию
Лучше Галактионову, пусть консультацию возьмет.
+13
0
+13
Ответ Pucheslav
Ну Волков на футболиста уровня топ-8 РПЛ не похож. В первом тайме со Спартаком правого фланга вообще не было
Зачем тогда его покупали ?!
+12
0
+12
Скупая мужская слеза выкатилась из моего глаза.Страшно подумать, что скажет Геннадий Орлов, если уж Серёжа такое говорит
+14
-2
+12
Ха!
Игроков ему не хватает...
Теми же футболистами он играет...
Да абсолютное большинство игроков стартовых составов Динамо, Краснодара и Локомотива у Семака бы в 18 игроков заявки не попадали бы!
О чем он говорит? В сравнении с конкурентами у Зенита качества более, чем достаточно.

Кордоба из Краснодара - вот единственный футболист, что из всех конкурентом точно бы часто играл, если был бы в Зените.
+11
0
+11
Семак посмотри на ЛОКО и как там работает тренер
+13
-2
+11
Черданцев сам записал Зенит в чемпионы после 4 тура, а теперь сам интересуется у Семака не рановато ли это было?
+12
-1
+11
Ответ Fomin525
Усилили только Лотышонок и Глушенков, которого месяц еще не будет.
За пол года в Зенит пришли семь игроков, СЕМЬ,КАРЛ! Трое вернулись из аренды. Это мало по-твоему? Вы там совсем уже очумели?)
+10
-2
+8
Я уже говорил Миллер вбухивает огромные деньги что бы Семак стал похож на тренера а этот понял что тренировать не надо надо просто просить еще больше игроков вот такой порочный круг
+9
-1
+8
Ответ SEREZH1K
ххахаххаха, серьезно?! они с весны купили Ахметова (Краснодар), Волкова (Краснодар), Глушенкова (Локомотив), Изидор (Локомотив), Латышонок (Балтика), Горшков (Крылья), Дркушич (Оренбург). Из аренды возвращались Адамов (пз), Чистяков (цз), Сутормин (пз-ппз), Бакаев (ппз). Сейчас еще и Гонду подъехал. О чем он говорит? Ему не стыдно такое нести?))
Дркушич с Оренбурга? Что-то ты напутал, брат
+8
0
+8
Стоимость состава фк Зенит 175 млн.евро, у Локомотива которому Зенит отдал лидерство стоимость состава 69 млн.евро , у Динамо- 88, у Спартака-100, какие еще покупки нужны Семаку.
+7
0
+7
Ответ Liver0910
Ну да, Гонду, Волков, Глушенков, Латышонок, Горшков это не игроки, наверное. Нужно собрать третий состав, чтоб Семак комфортно чувствовал себя с Акроном.
В смысле третий состав? Согласно трансфермаркт у Зенита 30 человек в команде. Четвёртый вы хотели сказать?
+9
-2
+7
Ответ СпорЦмен
Не понятно зачем купили Горшкова и Волков.
Волкова - затем же, зачем ранее брали Ахметова, Бакаева, Изидора, Фернандеса. Ослабить конкурентов - реальных или потенциальных.
+9
-2
+7
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Комментарий скрыт
«Кафанов говорил» - плевать на его слова. Это средний тренер с кучкой любимчиков и сомнительной квалификацией. Обычный самодур. Здесь и сейчас Латышонок хорош и явное усиление. Номинально на данный момент только у Локо и Спартака вратари, которые на бумаге не уступают ему.
Глушенков - явное усиление. У нас нет в России игроков, которые не зависят от партнеров.
Горшков - один из лидеров Крыльев. В большинстве команд игроки его уровня бегают в старте. И лишь в Зените он сидит.
Гонду да, пока непонятный игрок.
Волков рос крайне перспективным игроком (да и остается таким, несмотря на его форму в последние полгода). Просто надо с игроком заниматься. Отправьте его к Галактионову и увидите результат, я уверен.
Дркушич - один из лучших защитников прошлого сезона. То, что его отдали в аренду - уже личные дела Зенита.
При условии отсутствия продаж важных игроков это хорошее усиление для чемпионского состава.
+7
-1
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий