Медведев о Соболеве в «Зените»: «Решение будет объявлено завтра»
Александр Медведев высказался на тему трансфера Александра Соболева в «Зенит».
Ранее о подписании сине-бело-голубыми нападающего «Спартака» заявил комментатор Георгий Черданцев.
«Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра», – сообщил председатель правления «Зенита».
Я это написал под новостью про Гонду 3 дня назад и словил 19 минусов) К сожалению это было очевидно, Соболев протеже Семака.
Богданыч выходом Ерохина показывал зачем ему нужен Соболев, а Соболев всеми своими действиями саботировал игру за Спартак . По мне очень не красивая ситуация, и я на стороне был руководства Спартака и Зенита. В итоге Семак отвечает за результат в 100-е клуба и он продавил трансфер. Если Зенит не заиграет с Соболевым, то его съедят в первую очередь свои болельщики."
Моё сообщение под новостью Черданцева. Тоже 5 минусов). Накапливайте.)
Сейчас он говорит, что решение объявят завтра
У него биполярка?
Семак выстроит под него игру и будет дельфин постоянно забивать.