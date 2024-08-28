Медведев о Соболеве в «Зените»: «Решение будет объявлено завтра»

Александр Медведев высказался на тему трансфера Александра Соболева в «Зенит».

Ранее о подписании сине-бело-голубыми нападающего « » заявил комментатор .

«Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по будет объявлено завтра», – сообщил председатель правления « ».