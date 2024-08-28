Медведев о Соболеве в «Зените»: «Решение будет объявлено завтра»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Георгий Черданцев Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев высказался на тему трансфера Александра Соболева в «Зенит».

Ранее о подписании сине-бело-голубыми нападающего «Спартака» заявил комментатор Георгий Черданцев

«Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра», – сообщил председатель правления «Зенита».

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
""Соболева тоже подпишут. Сергеев перейдет в Крылья."

Я это написал под новостью про Гонду 3 дня назад и словил 19 минусов) К сожалению это было очевидно, Соболев протеже Семака.
Богданыч выходом Ерохина показывал зачем ему нужен Соболев, а Соболев всеми своими действиями саботировал игру за Спартак . По мне очень не красивая ситуация, и я на стороне был руководства Спартака и Зенита. В итоге Семак отвечает за результат в 100-е клуба и он продавил трансфер. Если Зенит не заиграет с Соболевым, то его съедят в первую очередь свои болельщики."

Моё сообщение под новостью Черданцева. Тоже 5 минусов). Накапливайте.)
+59
-17
+42
Ответ Проблемы Аршавина
""Соболева тоже подпишут. Сергеев перейдет в Крылья." Я это написал под новостью про Гонду 3 дня назад и словил 19 минусов) К сожалению это было очевидно, Соболев протеже Семака. Богданыч выходом Ерохина показывал зачем ему нужен Соболев, а Соболев всеми своими действиями саботировал игру за Спартак . По мне очень не красивая ситуация, и я на стороне был руководства Спартака и Зенита. В итоге Семак отвечает за результат в 100-е клуба и он продавил трансфер. Если Зенит не заиграет с Соболевым, то его съедят в первую очередь свои болельщики." Моё сообщение под новостью Черданцева. Тоже 5 минусов). Накапливайте.)
Держи плюсик
+18
-4
+14
Ответ БолельщикСоСтажем
Представляю какая мотивация у него будет если всё же перейдет, будет рвать и метать, конечно
Заводной дельфин 🤣
+16
-3
+13
Только не это,ну пожалуйста
+13
-2
+11
Да ну на.
+10
-3
+7
Два Гондoу в Зените. Мои поздравления 🎉
+8
-3
+5
Представляю какая мотивация у него будет если всё же перейдет, будет рвать и метать, конечно
+8
-4
+4
Ответ Проблемы Аршавина
""Соболева тоже подпишут. Сергеев перейдет в Крылья." Я это написал под новостью про Гонду 3 дня назад и словил 19 минусов) К сожалению это было очевидно, Соболев протеже Семака. Богданыч выходом Ерохина показывал зачем ему нужен Соболев, а Соболев всеми своими действиями саботировал игру за Спартак . По мне очень не красивая ситуация, и я на стороне был руководства Спартака и Зенита. В итоге Семак отвечает за результат в 100-е клуба и он продавил трансфер. Если Зенит не заиграет с Соболевым, то его съедят в первую очередь свои болельщики." Моё сообщение под новостью Черданцева. Тоже 5 минусов). Накапливайте.)
Мой вам совет: не гонитесь за плюсиками и не обращайте внимания на минусы. В мире есть дела поважнее)
+5
-2
+3
Час назад Медведев сказал, что Соболев не переходит
Сейчас он говорит, что решение объявят завтра
У него биполярка?
+3
0
+3
Ответ cmorblr
Два Гондoу в Зените. Мои поздравления 🎉
зенит - команда гондоу )
+2
0
+2
Раз в год и палка стреляет. Походу и чердак угадал))
+3
-1
+2
Ну вот и в Зените начинается шапито, начало конца, прекрасно.
+3
-2
+1
Давай до свидания!
+1
0
+1
Ну наконец-то наверно дельфинарии закончили строить
+1
0
+1
Ответ pavlovanton
Только не это,ну пожалуйста
поздно,берите уж полнастью!)
+1
0
+1
Ответ SMART789
здесь вообще часто душат самые адекватные оценки и мнения такая публика, озлобленные московские дети
Да я про минусы написал к тому, что мало кто мог поверить в это, а для меня это было очевидно из-за Богданыча. Думаю все мы, болельщики Зенита, не хотим Соболева в Зените и отталкиваем это как можем.
+2
-1
+1
Ответ Проблемы Аршавина
""Соболева тоже подпишут. Сергеев перейдет в Крылья." Я это написал под новостью про Гонду 3 дня назад и словил 19 минусов) К сожалению это было очевидно, Соболев протеже Семака. Богданыч выходом Ерохина показывал зачем ему нужен Соболев, а Соболев всеми своими действиями саботировал игру за Спартак . По мне очень не красивая ситуация, и я на стороне был руководства Спартака и Зенита. В итоге Семак отвечает за результат в 100-е клуба и он продавил трансфер. Если Зенит не заиграет с Соболевым, то его съедят в первую очередь свои болельщики." Моё сообщение под новостью Черданцева. Тоже 5 минусов). Накапливайте.)
Если отбросить в сторону отношение к Соболеву, по последним матчам стало очевидно, что такой трансфер скорее реален.
+2
-1
+1
Надеюсь, что официально объявят, что никакого соболева в Зените не будет! 🤞
+1
-1
0
Хреново…
+1
-1
0
Ответ Влад Безруков
Час назад Медведев сказал, что Соболев не переходит Сейчас он говорит, что решение объявят завтра У него биполярка?
Соболев не переходит. Об этом решении объявят завтра. )
0
0
0
Ответ Влад Безруков
Час назад Медведев сказал, что Соболев не переходит Сейчас он говорит, что решение объявят завтра У него биполярка?
договариваются о зарплате.. Миллионов 5-7 из бюджета ему организуют
0
0
0
Ответ Влад Безруков
Час назад Медведев сказал, что Соболев не переходит Сейчас он говорит, что решение объявят завтра У него биполярка?
работа такая )
0
0
0
Ответ bodros
Ещё и капитаном станет, и рекорд какой-нибудь наколотит, проходили уже
Всё может быть. Если Соболева правильно использовать, то он для РПЛ очень хороший нападающий.
0
0
0
Ответ igor.igorev
Ну а почему он не заиграет в Зените? Там даже деревянный Сергеев неплохо играл до поры, до времени. Семак выстроит под него игру и будет дельфин постоянно забивать.
Ещё и капитаном станет, и рекорд какой-нибудь наколотит, проходили уже
0
0
0
Ответ Петрович
Мой вам совет: не гонитесь за плюсиками и не обращайте внимания на минусы. В мире есть дела поважнее)
Да мне абсолютно пофиг на плюсы и минусы)
+2
-2
0
Ответ Проблемы Аршавина
""Соболева тоже подпишут. Сергеев перейдет в Крылья." Я это написал под новостью про Гонду 3 дня назад и словил 19 минусов) К сожалению это было очевидно, Соболев протеже Семака. Богданыч выходом Ерохина показывал зачем ему нужен Соболев, а Соболев всеми своими действиями саботировал игру за Спартак . По мне очень не красивая ситуация, и я на стороне был руководства Спартака и Зенита. В итоге Семак отвечает за результат в 100-е клуба и он продавил трансфер. Если Зенит не заиграет с Соболевым, то его съедят в первую очередь свои болельщики." Моё сообщение под новостью Черданцева. Тоже 5 минусов). Накапливайте.)
Ну а почему он не заиграет в Зените? Там даже деревянный Сергеев неплохо играл до поры, до времени.
Семак выстроит под него игру и будет дельфин постоянно забивать.
+2
-2
0
Зенит - команда Дельфиноу.
+2
-2
0
Ответ MikGera
Для этого надо хотя бы в футбол уметь играть
Он умеет
0
0
0
Говорят, что для презентации Соболева в качестве игрока Зенита уже арендовали на завтра петербургский дельфинарий
+2
-2
0
Ответ boiling water
удачи в зените! )
Не надо)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий