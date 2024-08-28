Криштиану Роналду: «Говорят, я эгоист, бла-бла-бла. Думаете, я изменюсь в 40 лет? Любите вы меня или нет – это часть жизни. Говорили, я спекся, потому что не забил на Евро, но у меня 10 голов в отборе»

Криштиану Роналду подчеркнул, что скрывать эмоции после неудач не стоит.

«Ты не можешь прятаться. Если ты это делаешь, то лжешь себе. Ты должен быть собой. Не имеет значения, нравится это людям или нет.

Думаете, я сейчас изменюсь? «Ой, Криштиану – эгоист, бла-бла-бла» – думаете, я изменюсь сейчас, когда мне почти 40 лет? Разумеется, нет. Любите вы меня или нет – это часть жизни. Для меня это не проблема.

В случае со сборной было так, что люди говорили: «Он спекся, ему 39 лет, он стареет». Но почему? Потому что не забил гол. Но что насчет прошлого? Я забил 10 голов в квалификации, а перед Евро сделал дубль в игре с Ирландией.

Но даже если я забью на , это не изменит того, кем является . Слушайте, если я не забил – не проблема. Завтра я буду играть за сборную и снова буду пытаться забить. Если не получится – буду пытаться в следующей игре.

Я всегда хочу забивать. И для меня нет разницы, играю я против Франции или «Аль-Иттифака». Это ничего не меняет.

Но я кое-что усвоил. Можно быть расстроенным сразу после матча. Если мы выиграли – тогда, конечно, все становится лучше, но если мы победили, а я забил, то я буду немного счастливее, говорю честно.

Но если ты проиграл, то должен показать, что ты рассержен. Однако на следующий день, как я усвоил, надо думать: «Слушай, Криштиану, вперед, жизнь продолжается». Прошлое остается в прошлом, настоящее – это лучший подарок в нашей жизни. Мы не знаем, что будет в будущем, так что надо жить настоящим. Я это хорошо понял», – сказал форвард сборной и « ».