Криштиану Роналду: «Говорят, я эгоист, бла-бла-бла. Думаете, я изменюсь в 40 лет? Любите вы меня или нет – это часть жизни. Говорили, я спекся, потому что не забил на Евро, но у меня 10 голов в отборе»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду подчеркнул, что скрывать эмоции после неудач не стоит.

«Ты не можешь прятаться. Если ты это делаешь, то лжешь себе. Ты должен быть собой. Не имеет значения, нравится это людям или нет.

Думаете, я сейчас изменюсь? «Ой, Криштиану – эгоист, бла-бла-бла» – думаете, я изменюсь сейчас, когда мне почти 40 лет? Разумеется, нет. Любите вы меня или нет – это часть жизни. Для меня это не проблема.

В случае со сборной было так, что люди говорили: «Он спекся, ему 39 лет, он стареет». Но почему? Потому что не забил гол. Но что насчет прошлого? Я забил 10 голов в квалификации, а перед Евро сделал дубль в игре с Ирландией.

Но даже если я забью на Евро, это не изменит того, кем является Криштиану Роналду. Слушайте, если я не забил – не проблема. Завтра я буду играть за сборную и снова буду пытаться забить. Если не получится – буду пытаться в следующей игре.

Я всегда хочу забивать. И для меня нет разницы, играю я против Франции или «Аль-Иттифака». Это ничего не меняет.

Но я кое-что усвоил. Можно быть расстроенным сразу после матча. Если мы выиграли – тогда, конечно, все становится лучше, но если мы победили, а я забил, то я буду немного счастливее, говорю честно.

Но если ты проиграл, то должен показать, что ты рассержен. Однако на следующий день, как я усвоил, надо думать: «Слушай, Криштиану, вперед, жизнь продолжается». Прошлое остается в прошлом, настоящее – это лучший подарок в нашей жизни. Мы не знаем, что будет в будущем, так что надо жить настоящим. Я это хорошо понял», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

Материалы по теме

109 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это будет элитный Мостовой после окончания карьеры
+67
-3
+64
Не потому что ты не забил гол, а потому что ты уже как лет 5 бесполезный кусок бревна во всех командных взаимодействиях) портишь атаки своими ударами, губишь потенциально опасные штрафные, занимаешься чужое место в сборной, в конце концов) а твои голы в отборе командам из второй сотни никому не интересны
Разбудите его уже кто нибудь
+82
-25
+57
У меня 10 голов Люксембургу и Лихтенштейну, а вы говорите, мол, я спёкся
+43
-2
+41
40 лет,а разговор 10 летней тиктокершей
+25
-2
+23
Господи да заткните его уже 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+23
-1
+22
Лизать Винисиусу перешло от лизания Роналды. Фанам РМ всегда кому то лизать надо
+15
0
+15
Ответ фруктовый роналду
Комментарий скрыт
почему это? многие годы мне нравилась его игра, но с годами он стал гнать чушь
+14
0
+14
Я окончательно разочаровался в нем!
+15
-3
+12
Вообще никогда не думал, что Криш может измениться. Криш в 55 лет: «Завтра я выйду на поле в футболке сборной Португалии и буду пытаться забить гол». Шах вам и мат при жизни!
+19
-9
+10
Португалия,один из фаворитов ЕВРО,молодой и сильный состав, проигрывает ЕВРО с позором,Криштиану, ну я не забил,мне почти 40 лет, я не расстроен, где слова о команде? Что ты капитан и подвел команду своей эгоистичностью. Не даешь развиваться молодому поколению,занимаешь место в основе сборной. Почему то об этом он молчит)
+10
-2
+8
Ответ mediaboss22
когда уже Роналду пройдет все стадии принятия и смириться с тем , что он лишь второй ?
Зачем?.. Ты хочешь, чтобы все лишились цирка?.. 😄
+9
-2
+7
Ответ igoru
Да он первый, счёт на табло 899, так же лучший за одинаковое время в чемпионате Испании, лучший в ЛЧ, сложнейшем турнире мира. Просто смирись.
Тогда Левандовски 650 голов более великий чем Марадона 330 голов?)
Счёт же на табло, верно?)))
+5
0
+5
Ответ igoru
Да он первый, счёт на табло 899, так же лучший за одинаковое время в чемпионате Испании, лучший в ЛЧ, сложнейшем турнире мира. Просто смирись.
А Лукаку в сборной уделал Пеле.
Лукаку - 85 голов
Пеле 70.
Счёт, как говорится, на табло)))
+6
-1
+5
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Говорить очевидные вещи не равно полыхать

Вот когда хейтеры Месси предъявляют за выигранный чм якобы за пенальти , хотя у него и без них 3+3 на позиции апз, это полыхать)) а тут просто угарают над дедом который в 40 не может признать что уже не тот , чувствуешь разницу балбес ?)
+5
-1
+4
Бла-бла-бла- отличный заголовок для этого чудесного интервью.
+4
0
+4
Ответ фруктовый роналду
После какого года он стал кактусом ?
года 4 ре назад он закончился. Мне жаль сборную Португалии, а не аль наср
+4
0
+4
Ответ atomio
Господи да заткните его уже 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
это невозможно!)
+5
-1
+4
Нарцист
+4
-1
+3
«Если я вам не нравлюсь, хоть разбейся - я не исправлюсь»
(с) Криштиану Роналду, 40 годиков
+3
0
+3
Ответ фруктовый роналду
Он был таким с мю как ты не видел ?
ну как это не видел? смешной вопрос. он был тогда вообще великолепен, он был как пантера, но с годами он превратился в кактус 🌵.
+3
0
+3
Печально что Криш ютуб освоил. Теперь Суряев будет оттуда черпать все эти бессмысленные высказывания
+4
-1
+3
После этой новости, я сорвал все плакаты роналду в своей комнате.
+3
0
+3
Ответ Free Walker
Про Рамуша, Леау так же напишите? Они тоже не забили, Роналду уж точно не был худшим у Португалии, хватит истерить. Только вот этим по 25 лет.
Зачем про них писать?.. Они молчат и не нарциссируют.. Хе.. 😄🤣
+2
0
+2
Ответ Free Walker
Про Рамуша, Леау так же напишите? Они тоже не забили, Роналду уж точно не был худшим у Португалии, хватит истерить. Только вот этим по 25 лет.
Вообще то Роналду был худшим
+2
0
+2
Народ Португалии в шоке 🙀
+2
0
+2
Читая, не знаю почему но подумал о Загитове
+2
0
+2
Ответ S. A.
У меня 10 голов Люксембургу и Лихтенштейну, а вы говорите, мол, я спёкся
Литве стало обидно.
+2
0
+2
Ответ фруктовый роналду
Проблема Португалии не в крише но да после 2020 года он сдал возраст все таки.У них в прицепе тухлый футбол уход криша ничем не поможет
Я,уверен что поможет! Я,фанат сборной Португалии.
+2
0
+2
Ответ фруктовый роналду
он всегда таким был ты не его фанат фейк
я больше скажу, я любил его ,как красивые цветы 💐 💐
+2
0
+2
Ответ Коразон До
Это будет элитный Мостовой после окончания карьеры
Может быть, когда нибудь увидим их совместный выпуск на ютубе 😅
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий