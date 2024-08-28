«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в Кубке – 5:1! У Окишора дубль и ассист на Бокова, Гладышев и Макаров забили

«Динамо» победило «Крылья Советов» (5:1) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в матче сделал Виктор Окишор, на его счету также голевая передача. Еще по голу в составе «Динамо» забили Денис Боков, Ярослав Гладышев и Денис Макаров. Фернандо Костанза отличился с пенальти у «Крыльев».

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