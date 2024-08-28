«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в Кубке – 5:1! У Окишора дубль и ассист на Бокова, Гладышев и Макаров забили
«Динамо» победило «Крылья Советов» (5:1) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль в матче сделал Виктор Окишор, на его счету также голевая передача. Еще по голу в составе «Динамо» забили Денис Боков, Ярослав Гладышев и Денис Макаров. Фернандо Костанза отличился с пенальти у «Крыльев».
- Дата проведения
- 28 августа, 19:30, «ВТБ Арена»
С почином Бокова, в РПЛ!!!
Оказывается у Динамо, есть ещё один хороший нападающий.
понимаю что кубок, но играть так нельзя, к одному Фернандо и Ороско не претензий , остальные днище полное
Динамо по игре солидней выглядит.
3 - 1!!! В пользу Динамо!!!
Без всякой нервотрепки, с пивом, как будто наивную Советскую комедию смотришь и отдыхаешь))
Не то что вчера Зинаида и бледно-розовые сглотнули))
Не надо в бан, только вчера вечером "откинулся" 😁
вот если бы руку за спину пытался убрать, то пенальти не было