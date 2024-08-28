«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в Кубке – 5:1! У Окишора дубль и ассист на Бокова, Гладышев и Макаров забили

Теги Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Фернандо Костанза Денис Макаров Ярослав Гладышев онлайны Денис Боков Виктор Окишор Футбол

«Динамо» победило «Крылья Советов» (5:1) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в матче сделал Виктор Окишор, на его счету также голевая передача. Еще по голу в составе «Динамо» забили Денис Боков, Ярослав Гладышев и Денис Макаров. Фернандо Костанза отличился с пенальти у «Крыльев».

Динамо – Крылья Советов 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
28 августа, 19:30, «ВТБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Боков, 2:0 – 21 Окишор, 2:1 – 42, пенальти Фернандо, 3:1 – 45+1 Окишор, 4:1 – 57 Гладышев, 5:1 – 83 Макаров.

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73 комментария
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Ужас. Крыльев, словно детей раскатывают. Даже Акрон у Зенита выиграл по пенальти. А тут без мата не сказать, что с Самарой творится.
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И Окишор и. Боков, забили просто фантастический гол.
С почином Бокова, в РПЛ!!!
Оказывается у Динамо, есть ещё один хороший нападающий.
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За Динамо 🙏🙏🙏
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Окишор то пока поярче Захи будет, глаз радует его игра
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В первом тайме получился бенефис Окишора. Честно говоря не очень то в него верилось. Очень приятно удивил ! И голы все красивые!
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Ну у кого такие пацаны есть?
+8
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Все голы в ворота Крыльев из центральной зоны.
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Что касается Окишора, то у парня просто потрясающе эластичный голеностоп. За такой голеностоп некоторые игроки треть карьеры отдали бы.
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по факту динамо ничего сверхъестественного не сделали, банально Крылья привезли сами себе 3 из 5
понимаю что кубок, но играть так нельзя, к одному Фернандо и Ороско не претензий , остальные днище полное
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Ответ Дмитрий Петров
Крылья совсем стыд потеряли. Уже в открытую матчи сливают.
Почему сливают?
Динамо по игре солидней выглядит.
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Окишор просто фантастика!!!
3 - 1!!! В пользу Динамо!!!
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Ответ Дмитрий Петров
Крылья совсем стыд потеряли. Уже в открытую матчи сливают.
Играют как умеют. Ни о каком сливе и речи нет.
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Ответ verhowen
И Окишор и. Боков, забили просто фантастический гол. С почином Бокова, в РПЛ!!! Оказывается у Динамо, есть ещё один хороший нападающий.
В какой РПЛ?
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Удачи Динамо. Несмотря на то, что мне не по душе этот недокубок.
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Черданцев просто топовый комик среди комментаторов - "куда я пропал в конце тайма? я получал информацию о Соболеве"
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Удивительно, что такая вот рука - это пенальти, а когда Лаксальту отрывают руку в штрафной, это не пенальти)
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С победой! Очень приятно!
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С победой! Окишор браво! В 17 лет так играть!!!! Маухуб по первым впечатлениям весьма не плох! Техничен, быстр, крепко стоит на ногах!
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Похоже у Крыльев все молодые перспективные чертановцы кончились. Остались одни молодые деревянные.
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Ответ maitrea
Зачем Осиньки неопытного игрока в ЦЗ поставил? непонятно
Самая проблемная зона сейчас у Крыльев. Хоть основных ставь..
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Всех СораДников с красивой победой Динамо!!!
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Странные эти кубковые матчи. Не знаю, как у других, но у Динамо матчи со Спартаком и сегодня произвели впечатление предсезонных/товарищеских, только с Махачкалой было что-то похожее на официальный матч.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Жалко хорошего тренера Осинькина и славный город Самару. А также Ваню Сергеева, его упорно сватают в КС.
так вы определитесь?)
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Хороший вечер!
Без всякой нервотрепки, с пивом, как будто наивную Советскую комедию смотришь и отдыхаешь))
Не то что вчера Зинаида и бледно-розовые сглотнули))
Не надо в бан, только вчера вечером "откинулся" 😁
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Динамо с разгромной победой. У неё прекрасная молодежь, удачи им и команде!
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Окишор топ
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Ответ Dr. Heisenberg
Удивительно, что такая вот рука - это пенальти, а когда Лаксальту отрывают руку в штрафной, это не пенальти)
посмотри повтор, для чего игрок начал поднимать руку, а потом осознав начал убирать
вот если бы руку за спину пытался убрать, то пенальти не было
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Окишор это молдованин что ли? Ну в обшем резкий парень. В этом году будет получать столько же времени сколько Гладышев.
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Всех Динамиков с победой! Браво прекрасная игра! Окишор это открытие удивил до невозможности!
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Приятно что молодые динамовские воспитанники выходят и решают задачи. Личке отдельное уважение.
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