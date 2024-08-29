Рублев отыгрался в матче с 0:2 по сетам второй раз в карьере
Андрей Рублев во втором круге US Open победил 56-ю ракетку мира Артура Риндеркнеша – 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.
Россиянин второй раз за карьеру выиграл матч, в котором отдал первые два сета. Также Рублев выиграл четыре последних пятисетовика, теперь его баланс на «Больших шлемах» – 10:7.
В третьем круге он встретится с Иржи Лехечкой. В личном противостоянии у них 2:2, последний матч на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс выиграл чех (6:4, 6:4).
Опубликовано: Алёна Майорова
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