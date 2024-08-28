Сафонов приедет в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Голкипер «ПСЖ» пролетит около 20 000 километров
Матвей Сафонов сыграет за сборную России в сентябрьских матчах.
Сборная России сыграет против команд Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.
По данным «РБ Спорт», Сафонов принял вызов в сборную и войдет в окончательную заявку на матчи в сентябре.
Голкиперу «ПСЖ» придется преодолеть в общей сложности 20 тысяч километров по маршруту Париж – Москва (с пересадкой), Москва – Ханой, Ханой – Москва и Москва – Париж (с пересадкой).
Аналогичный маршрут проделает и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, если он будет включен в окончательный состав сборной.
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А то будет жесточайший эпик феил
Париж-Москва-Ханой-Париж.
Дурову расскажи.
От простых тренировок в ПСЖ толку больше будет.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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помимо скорости, есть ещё риск встрять в москве как должнику