Сафонов приедет в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Голкипер «ПСЖ» пролетит около 20 000 километров

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Гавр Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов сыграет за сборную России в сентябрьских матчах.

Сборная России сыграет против команд Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.

По данным «РБ Спорт», Сафонов принял вызов в сборную и войдет в окончательную заявку на матчи в сентябре.

Голкиперу «ПСЖ» придется преодолеть в общей сложности 20 тысяч километров по маршруту Париж – Москва (с пересадкой), Москва – Ханой, Ханой – Москва и Москва – Париж (с пересадкой).

Аналогичный маршрут проделает и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, если он будет включен в окончательный состав сборной.

Кафанов о вратарях сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом: «В итоговом списке их будет 4. По поводу вызова Сафонова не скажу»

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39 комментариев
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Что только не сделаешь ради игровой практики
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А в Москве не арестуют? Я бы 100 раз подумал.😁
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А выезд из РФ ему не закрыт?
А то будет жесточайший эпик феил
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Ответ Кирилл Демченко
Ну потому что чувак не играет , у ПСЖ большинство игроков поедет в сборную, смысл сидеть там ?!
Так люди все равно тренируются. Плюс это время можно потратить на адаптацию к городу, стране.
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Бессмысленно! Зачем дергать на такие матчи?
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Для чего такие подвиги? Бонусные мили собрать...
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Знаешь, извини, у меня самолет:
Париж-Москва-Ханой-Париж.
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Ответ Любитель шоколада
Он в Россию залетать не будет.
Москва - не Россия?
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Ответ Алексей Полиенков
По идее должны. Но законы пишутся не для богатых.
« Но законы пишутся не для богатых.»

Дурову расскажи.
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Надеюсь, перелёт ему возместят, т.к. остальное уходит на алименты)
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Ответ Игорь Новиков
Бессмысленно! Зачем дергать на такие матчи?
Ну потому что чувак не играет , у ПСЖ большинство игроков поедет в сборную, смысл сидеть там ?!
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Ответ Чебурашка от Гены
А в Москве не арестуют? Я бы 100 раз подумал.😁
По идее должны. Но законы пишутся не для богатых.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не боится попасть под запрет на выезд по алиментам?
Будет маяться в России, как Промес в Эмиратах. Придётся раскошеливаться. 😁
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Ответ Игорь Новиков
Бессмысленно! Зачем дергать на такие матчи?
Ну чтобы точно не проиграть. А то к супер тренерам Валере и Кафанову возникнут неудобные вопросы
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Ответ MikhaL
Долгие перелеты, смена часовых поясов и играть непонятно с кем. Потом отходить еще неделю. От простых тренировок в ПСЖ толку больше будет.
Если игрока вызывали в сборную он не имеет права отказываться.
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Походу можно заглянуть в Китай и узнать цены на репетиторов китайского языка.
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А чего ж не через Стамбул или Дубай?))
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Долгие перелеты, смена часовых поясов и играть непонятно с кем. Потом отходить еще неделю.
От простых тренировок в ПСЖ толку больше будет.
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Ответ Vadim Medvedev
а что будет?
Дисквалификация.
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Ответ Vadim Medvedev
а что будет?
На ЧМ не возьмут )))))
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кстати ест ьминус матчей сборной рсссии мы во все не увидим на федеральных каналах скорей всего на окко
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Ответ Любитель шоколада
Он в Россию залетать не будет.
Париж - пересадка в Москве - Ханой. Написано же.
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Ответ Eric_Cartman
А чего ж не через Стамбул или Дубай?))
Может хочет денежный перевод сделать бывшей? 😊
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Ответ Алексей Полиенков
Ну чтобы точно не проиграть. А то к супер тренерам Валере и Кафанову возникнут неудобные вопросы
=))
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Ответ Чебурашка от Гены
А в Москве не арестуют? Я бы 100 раз подумал.😁
В Ханой не выпустят... и потом в Париж.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Во время полета у Сафонова будет время подумать на тему «Что лучше ? Сделать возобновляемую вазэктомию или потерять 238 миллионов на алименты для алчной бывшей ?»
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Анастасия Сафонова:
Срочно берем билеты в Ханой😉
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Не боится попасть под запрет на выезд по алиментам?
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непонятно почему не полететь сразу париж-ханой

помимо скорости, есть ещё риск встрять в москве как должнику
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