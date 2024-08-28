Сафонов приедет в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Голкипер «ПСЖ» пролетит около 20 000 километров

Матвей Сафонов сыграет за сборную России в сентябрьских матчах.

сыграет против команд Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.

По данным «РБ Спорт», Сафонов принял вызов в сборную и войдет в окончательную заявку на матчи в сентябре.

Голкиперу « » придется преодолеть в общей сложности 20 тысяч километров по маршруту Париж – Москва (с пересадкой), Москва – Ханой, Ханой – Москва и Москва – Париж (с пересадкой).

Аналогичный маршрут проделает и полузащитник « » , если он будет включен в окончательный состав сборной.

Кафанов о вратарях сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом: «В итоговом списке их будет 4. По поводу вызова Сафонова не скажу»