«Барсе» можно регистрировать игроков, говоря, что травма на месяц-полтора «долгосрочная». «Мадриду» приходится плыть по этому морю грязи». Клубное ТВ «Реала» об Ольмо в заявке вместо Кристенсена

На клубном телевидении «Реала» высказались о регистрации «Барселоной» Дани Ольмо.

Каталонцы зарегистрировали полузащитника в перед вчерашним матчем против «Райо Вальекано». В этой игре дебютировал за «Барселону» и забил победный гол на 82-й минуте (2:1).

Сообщалось, что для регистрации новичка « » воспользовалась правом включить его в заявку взамен травмированного , который, как ожидается, может пропустить до двух месяцев. При этом регламент Ла Лиги предусматривает такую возможность в том случае, если ожидается «нетрудоспособность продолжительностью, равной или превышающей четыре месяца с момента травмы».

«Барсе» разрешено регистрировать игроков, мотивируя это тем, что травма игрока [, из-за которой он выбывает] на месяц или полтора, является «долгосрочной». Им это позволено, и в матче против « » это стало решающим фактором.

Это конкуренция, которую невозможно выдержать, и это абсолютно обыденная вещь. Мадридскому «Реалу» приходится плыть по этому морю грязи, и, очевидно, он должен продолжать двигаться вперед», – говорится в репортаже клубного ТВ «Реала».

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