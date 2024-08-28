«Барсе» можно регистрировать игроков, говоря, что травма на месяц-полтора «долгосрочная». «Мадриду» приходится плыть по этому морю грязи». Клубное ТВ «Реала» об Ольмо в заявке вместо Кристенсена

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы телевидение Райо Вальекано Андреас Кристенсен Дани Ольмо правила Футбол

На клубном телевидении «Реала» высказались о регистрации «Барселоной» Дани Ольмо.

Каталонцы зарегистрировали полузащитника в Ла Лиге перед вчерашним матчем против «Райо Вальекано». В этой игре Ольмо дебютировал за «Барселону» и забил победный гол на 82-й минуте (2:1).

Сообщалось, что для регистрации новичка «Барселона» воспользовалась правом включить его в заявку взамен травмированного Андреаса Кристенсена, который, как ожидается, может пропустить до двух месяцев. При этом регламент Ла Лиги предусматривает такую возможность в том случае, если ожидается «нетрудоспособность продолжительностью, равной или превышающей четыре месяца с момента травмы».

«Барсе» разрешено регистрировать игроков, мотивируя это тем, что травма игрока [, из-за которой он выбывает] на месяц или полтора, является «долгосрочной». Им это позволено, и в матче против «Райо Вальекано» это стало решающим фактором.

Это конкуренция, которую невозможно выдержать, и это абсолютно обыденная вещь. Мадридскому «Реалу» приходится плыть по этому морю грязи, и, очевидно, он должен продолжать двигаться вперед», – говорится в репортаже клубного ТВ «Реала».

«Барса» схитрила ради регистрации Ольмо? Возможно, преувеличили травму Кристенсена

Ольмо – победный гол в дебюте! Волевая победа «Барсы», но с ужасным судейством и тяжелой травмой

27 комментариев
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Хорошо лето провели, без этих клоунов
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Главное, что регулярные судейские ошибки в пользу соперников Барсы - это конкуренция, которую возможно выдержать! И это уже давно абсолютно обыденная вещь! И столичным приходится плыть по этому морю чистоты, и, очевидно они должны продолжать двигаться вперед!
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вот и нытьё прибегало причём на официальном виде
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Ручной судья не справился, теперь время клубного тв
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Как обычно реал недовольно
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Позор ТВ не снижает планку ....
А так все по Оруэллу
"Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила."
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Моря грязи - это как раз отличное название для этого Клубного ТВ
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Реал позор футбола, эта база которую должен знать каждый!:)
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За Кристенсена немного тревожно. Нанял бы охрану на всякий случай...
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))
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Реалу, как и его болельщиков больше интересуют дела Барсы, чем собственная команда
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Реал самый ссамый клуб на планете.
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Ага, только решение принимала Ла Лига, а не Барса
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По факту!!!
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Они после своих «галактикос» что так сильно испугались Ольмо?)
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Как мадридиста искренне не понимаю какое наше дело. Какая разница кого и как побеждать? Главное это сделать
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Испугались белого хозяина который будет унижать мадридское племя:))
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Да уж, в каком же море грязи барахтается Реал, имея в состав на две головы выше по именам, чем у Барсы и на 10 голов выше, чем у всей Ла Лиги. Не Реалу уж точно ныть о решениях федерации…
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Ответ neuner
с Ольмо Барселона становится самой опасной командой в мире, поэтому Реал опасается и недоволен этой махинацией с его регистрацией
В Каталонском мире ?! :)
И насколько же это наверное унизительно для остальных игроков БАРСЫ, если один только приход игрока из Лейпцига - сразу делает её САМОЙ опасной :)
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Ответ JENNINGS
«Барсе» разрешили купить игрока вне трансферного окна из-за травы Суареса Когда и какому клубу такое хоть раз ещё позволяли?
Регламент Примеры позволял. Вопросы?
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Ответ JENNINGS
«Барсе» разрешили купить игрока вне трансферного окна из-за травы Суареса Когда и какому клубу такое хоть раз ещё позволяли?
Когда и какому клубу так помогали судьи как Реалу?
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