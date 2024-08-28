«Барсе» можно регистрировать игроков, говоря, что травма на месяц-полтора «долгосрочная». «Мадриду» приходится плыть по этому морю грязи». Клубное ТВ «Реала» об Ольмо в заявке вместо Кристенсена
На клубном телевидении «Реала» высказались о регистрации «Барселоной» Дани Ольмо.
Каталонцы зарегистрировали полузащитника в Ла Лиге перед вчерашним матчем против «Райо Вальекано». В этой игре Ольмо дебютировал за «Барселону» и забил победный гол на 82-й минуте (2:1).
Сообщалось, что для регистрации новичка «Барселона» воспользовалась правом включить его в заявку взамен травмированного Андреаса Кристенсена, который, как ожидается, может пропустить до двух месяцев. При этом регламент Ла Лиги предусматривает такую возможность в том случае, если ожидается «нетрудоспособность продолжительностью, равной или превышающей четыре месяца с момента травмы».
«Барсе» разрешено регистрировать игроков, мотивируя это тем, что травма игрока [, из-за которой он выбывает] на месяц или полтора, является «долгосрочной». Им это позволено, и в матче против «Райо Вальекано» это стало решающим фактором.
Это конкуренция, которую невозможно выдержать, и это абсолютно обыденная вещь. Мадридскому «Реалу» приходится плыть по этому морю грязи, и, очевидно, он должен продолжать двигаться вперед», – говорится в репортаже клубного ТВ «Реала».
«Барса» схитрила ради регистрации Ольмо? Возможно, преувеличили травму Кристенсена
Ольмо – победный гол в дебюте! Волевая победа «Барсы», но с ужасным судейством и тяжелой травмой
А так все по Оруэллу
"Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила."
И насколько же это наверное унизительно для остальных игроков БАРСЫ, если один только приход игрока из Лейпцига - сразу делает её САМОЙ опасной :)