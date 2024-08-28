«Несусветная дичь». Вратарь «Динамо» Лунев об участии команд Медиалиги в Кубке России

Андрей Лунев высказался об участии медиакоманд в Фонбет Кубке России

«Медиалига мне безразлична. Я не понимаю смысл.

Изначально было так, что блогеры и авторы ютуб-каналов собрались поиграть в мячик, устроить челлендж, присущий их репертуару, чтобы собрать свою аудиторию, решить свои моменты – кто круче или еще что-то.

Сейчас это зашло в другую ипостась – медийным командам дают право играть в Кубке России, что для меня несусветная дичь», – сказал голкипер «Динамо».

В новом розыгрыше Кубка России участвовало 3 команды Winline Медиалиги .

2Drots проиграли во 2-м раунде костромскому «Спартаку» (0:1), а «БроукБойз » уступили дзержинскому «Химику» (0:1).

«Амкал » стал единственным клубом Медиалиги, вышедшим в 3-й раунд Фонбет Кубка России.