«Несусветная дичь». Вратарь «Динамо» Лунев об участии команд Медиалиги в Кубке России
Андрей Лунев высказался об участии медиакоманд в Фонбет Кубке России
«Медиалига мне безразлична. Я не понимаю смысл.
Изначально было так, что блогеры и авторы ютуб-каналов собрались поиграть в мячик, устроить челлендж, присущий их репертуару, чтобы собрать свою аудиторию, решить свои моменты – кто круче или еще что-то.
Сейчас это зашло в другую ипостась – медийным командам дают право играть в Кубке России, что для меня несусветная дичь», – сказал голкипер «Динамо».
В новом розыгрыше Кубка России участвовало 3 команды Winline Медиалиги.
2Drots проиграли во 2-м раунде костромскому «Спартаку» (0:1), а «БроукБойз» уступили дзержинскому «Химику» (0:1).
«Амкал» стал единственным клубом Медиалиги, вышедшим в 3-й раунд Фонбет Кубка России.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Сергея Тыртышного
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