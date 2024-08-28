Разин увел «Металлург» в раздевалку в 3-м периоде игры с «Нефтехимиком» после хита на Вовченко. Магнитогорцы получили техническое поражение в матче Мемориала Ромазана

«Металлург» получил техническое поражение в игре с «Нефтехимиком».

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил травму , попав под силовой прием защитника «Нефтехимика » Романа Абросимова .

Вовченко унесли на носилках, судьи не увидели нарушения со стороны Абросимова. После этого главный тренер «Металлурга » Андрей Разин увел команду в раздевалку, отказавшись продолжать матч.

Матч был завершен досрочно, магнитогорскому клубу присудили техническое поражение (0:3).