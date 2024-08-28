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  • Разин увел «Металлург» в раздевалку в 3-м периоде игры с «Нефтехимиком» после хита на Вовченко. Магнитогорцы получили техническое поражение в матче Мемориала Ромазана
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Разин увел «Металлург» в раздевалку в 3-м периоде игры с «Нефтехимиком» после хита на Вовченко. Магнитогорцы получили техническое поражение в матче Мемориала Ромазана

«Металлург» получил техническое поражение в игре с «Нефтехимиком».

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил травму, попав под силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова.

Вовченко унесли на носилках, судьи не увидели нарушения со стороны Абросимова. После этого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду в раздевалку, отказавшись продолжать матч. 

Матч был завершен досрочно, магнитогорскому клубу присудили техническое поражение (0:3). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
судьи
logoКХЛ
Мемориал Ромазана
logoАндрей Разин
logoДаниил Вовченко
logoРоман Абросимов
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