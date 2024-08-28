Форвард СКА Кузнецов о Миранчуке в МЛС: «То, что русских в Америке не любят – ерунда, все будет нормально. Мы столько лет прожили там и никогда не чувствовали плохого»
28-летний российский полузащитник ранее перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты».
– Не так давно в тамошней лиге МЛС оказался первый за долгое время российский футболист – Алексей Миранчук теперь играет за «Атланта Юнайтед».
– Да-да, знаю об этом.
– Какие ему советы можете дать в плане жизни в Америке?
– Я надеюсь, у него с языком нет проблем. Видел его интервью – он неплохо говорит на английском. Поэтому верю, что у него в «Атланте» все нормально будет.
Вот то, что говорят, мол, там русских в Америке не любят – это все ерунда. Мы столько лет прожили там и от нормальных обычных людей никогда не чувствовали плохого.
Я уверен, что Миранчуку помогут и он будет кайфовать. Главное, чтобы получал удовольствие от футбола. А остальное приложится, – сказал бывший форвард «Вашингтона» и «Каролины» Евгений Кузнецов.
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