У 17-летнего хавбека «Барсы» Берналя разрыв крестообразной связки. Он травмировал колено в матче с «Райо»

Теги Барселона Ла Лига травмы Райо Вальекано Здоровье Марк Берналь Футбол

Юный футболист «Барселоны» Марк Берналь порвал крестообразную связку.

Полузащитник «Барселоны» в концовке игры 3-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1) покинул поле из-за травмы после того, как выбил мяч в подкате у соперника.

Тесты, проведенные сегодня, показали, что у Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующее ему повреждение бокового мениска. Такая же травма была ранее у Гави.

17-летний игрок перенесет операцию в ближайшие дни. Марк провел 3 матча за первую команду сине-гранатовых. Его статистика – здесь.

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103 комментария
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Удачи парню! Главное, восстановиться полностью, а не форсировать. Обидно, конечно, что только начал играть и сразу такая травма..
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Ответ people people
А ФИФА с УЕФА дальше будут увеличивать количество матчей
ага, 17и летний игрок травмировался по любому из-за УЕФА и ФИФА...
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что-то участились эти травмы, у Реала 5 крестов с прошлого сезона, у Барсы уже 3й кажется.. здоровья парню
+46
-2
+44
Ответ neuner
что-то участились эти травмы, у Реала 5 крестов с прошлого сезона, у Барсы уже 3й кажется.. здоровья парню
А ФИФА с УЕФА дальше будут увеличивать количество матчей
+52
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+41
Марк был невероятно прекрасен в первых матчах и тут на тебе …

Надеюсь, после восстановления вернется только более сильным и уверенным в себе !
+22
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Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
Причём тут Флик, там контакт не приятный был. Просто пацан молодой, с не сформированным нормально телом еще
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нда, вчера сразу написал, что страшно всё это выглядело
худшее подтвердилось, очень жаль, паренёк достойно смотрелся
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Ответ Любитель побеждать
Потому что на взрослом уровне надо начинать минимум с 20 лет, а так все к 20 уже калеки.
Какая разница со скольки начинать? Просто неудачно в ногу влетели. За 3 года колени сильнее не станут, кресты летят в любом возрасте
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Срочно опорника до закрытия ТО иначе конец будет.На одном Кассадо далеко не уедешь
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Где воспитанники Реала ? У Барселоны есть и они делают поколение. Все победы сборной Испании это Барселона . Вам может не нравиться , но так и есть . Можете только смеяться о травме игрока и называть его деревом . Барса делает по деньгам- Реалу можно всё . Мадрид и его настоятель- в лице Тебаса хочет сделать из хорошего чемпионата - в чемпионат одной команды . Кстати , что и происходит . Как можно Реалу тратить больше чем , почти всем командам чемпионата ? Ответить пожалуйста ?
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+7
Ответ Ramin Mamedov
ага, 17и летний игрок травмировался по любому из-за УЕФА и ФИФА...
Речь в общем о травмах. Почитай комментарий выше и посмотри на количество травм у Барсы и Реала
+7
-1
+6
Ответ people people
А ФИФА с УЕФА дальше будут увеличивать количество матчей
Так матчей больше не стало. всего три тура отыграли покамесь. Это ещё не 60 матчей. вот в мае об этом надо говорить.
+5
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Спасибо судейке, который придумал 10 дополнительных минут.
+10
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+5
Ответ Бронислав Каминский
Срочно опорника до закрытия ТО иначе конец будет.На одном Кассадо далеко не уедешь
И регистрировать вместо Ольмо)
+8
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+5
Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
Плоды 12го игрока мадридки, который вчера "судил" матч)
+13
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Ужасная новость. Один из самых одарённых талантов и такая травма. Желаю,чтобы Марк вернулся ещё сильнее.
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Ответ Бронислав Каминский
Срочно опорника до закрытия ТО иначе конец будет.На одном Кассадо далеко не уедешь
Пишут,что после паузы на матчи сборных будет доступен Френки. Правда этот товарищ с того года до сих с травмой голеностопа.
+5
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Марк - мой любимый игрок академии последних лет вместе с Гави и Фермином
Весь прошлый сезон я смотрел игры Барсы Атлетик персонально из-за него, так ждал его в основе
Вот он проводит крутую предсезонку, попадает в основу и является одним из лучших во всех трех матчах, прибавляя с каждым матчем и тут это…
Безумие конечно, главное ментально не сломаться, у парня талант невероятный, верим
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Барса похоже проклята. Не знаю как иначе объяснить последовательные травмы Ансу, Гави и Берналя
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Френки сам не чистый опорник, ему поддержка нужна
не зря в последний чемпионский сезон играла связка ДеЙонг - Бускетс
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Ответ Hesen Nuriyev
думаю дело не в возрасте, посмотрите на Ямала, играет уже больше года и много играет, но никаких травм
так он просто бегает, разрывы крестов - это бич игроков оборонительного плана, которые постоянно лезут в подкаты и другие единоборства, у игроков атаки такие травмы очень редки
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Жаль пацана. Вроде неплохо начинал, но учитывая его физические данные и юношеский возраст - понятно что колени его слабое место.
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Ответ people people
Да почти во всех испанских середняках костоломы, и судьи закрывающие на это глаза. Все суть большинства испанских клубов играть грязно, симулировать, делать все, чтобы не играть и тянуть время с нулевой
в конкретной травме незачем винить соперника, Берналь был инициатором контакта, он пошёл в подкат (и успешно, кстати), но в результате столкновения нога подвернулась так неудачно
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Это уже в комедию начинает превращаться, будто судьба у молодняка барсы ломаться и надолго
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Ответ Andrey_Rlv
Так матчей больше не стало. всего три тура отыграли покамесь. Это ещё не 60 матчей. вот в мае об этом надо говорить.
В совокупности почему не стало, вместе с играми сборных? Типа у Реала просто так весь сезон пол обороны в лазарете торчали? Тренеры просто так говорят о нагруженности календаря, Пеп до сих пор Родри на матчи не выпускает, потому что он уставший от такого количества матчей
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Надо брать опорника, хотя бы более менее доступного
Левый вингер не нужен, там могут сыграть Рафинья, Ольмо, Ферран и Пау Виктор, а вот в опорке по сути некого ставить.
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Ответ Bazilic
Марк - мой любимый игрок академии последних лет вместе с Гави и Фермином Весь прошлый сезон я смотрел игры Барсы Атлетик персонально из-за него, так ждал его в основе Вот он проводит крутую предсезонку, попадает в основу и является одним из лучших во всех трех матчах, прибавляя с каждым матчем и тут это… Безумие конечно, главное ментально не сломаться, у парня талант невероятный, верим
Уверен, он и Гави станут еще сильнее,
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Жаль парнишку… Хорошо начал карьеру и тут такое… Надеюсь сможет восстановиться.
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Это кто?!
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Ответ Hesen Nuriyev
думаю дело не в возрасте, посмотрите на Ямала, играет уже больше года и много играет, но никаких травм
И у Ямаля есть все риски. Ну и все таки Ямаль не опорник, в отличии от Берналя, где много борьбы, особенно с костоломами из испанских середняков
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