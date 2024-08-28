У 17-летнего хавбека «Барсы» Берналя разрыв крестообразной связки. Он травмировал колено в матче с «Райо»
Юный футболист «Барселоны» Марк Берналь порвал крестообразную связку.
Полузащитник «Барселоны» в концовке игры 3-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1) покинул поле из-за травмы после того, как выбил мяч в подкате у соперника.
Тесты, проведенные сегодня, показали, что у Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующее ему повреждение бокового мениска. Такая же травма была ранее у Гави.
17-летний игрок перенесет операцию в ближайшие дни. Марк провел 3 матча за первую команду сине-гранатовых. Его статистика – здесь.
Надеюсь, после восстановления вернется только более сильным и уверенным в себе !
худшее подтвердилось, очень жаль, паренёк достойно смотрелся
Весь прошлый сезон я смотрел игры Барсы Атлетик персонально из-за него, так ждал его в основе
Вот он проводит крутую предсезонку, попадает в основу и является одним из лучших во всех трех матчах, прибавляя с каждым матчем и тут это…
Безумие конечно, главное ментально не сломаться, у парня талант невероятный, верим
не зря в последний чемпионский сезон играла связка ДеЙонг - Бускетс
Левый вингер не нужен, там могут сыграть Рафинья, Ольмо, Ферран и Пау Виктор, а вот в опорке по сути некого ставить.