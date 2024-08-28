«Ювентус» договорился с «МЮ» об аренде Санчо с обязательством выкупа. Игрок согласен на переход (Фабрис Хокинс)
Джейдон Санчо близок к переходу в «Ювентус».
Туринский клуб достиг соглашения с «МЮ» об аренде 24-летнего вингера с обязательством выкупа, сообщает журналист Фабрис Хокинс. Санчо согласен на трансфер.
Англичанин летом вернулся в «МЮ» из аренды в дортмундской «Боруссии», куда он отправился зимой.
В Бундеслиге игрок провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.
Хотя всех заиграть будет тоже непросто.
МЮ избавится от проблемного игрока, у которого уже нет мотивации играть за этот клуб и есть конфликт с тренером. К тому же продажа не укрепит конкурента по чемпионату (Челси). А главное - не будет обмена на Стерлинга)
Юве получит талантливого игрока, которому есть что доказывать
Санчо получит возможность перезагрузить карьеру в большом клубе
Все будут слушать эксперта с ником Cristiano Ronaldo ))
Хотя вариант с Боруссией все же проверенный был, увы, Санчо не вернулся в текущих обстоятельствах
Рабьо 9 млн
Щесный 12
Кьеза 7
Ругани 4 млн
Кин 4 млн
Де Шильо 2,5
По итогу разгрузка на 55 мультов + молодняк из Некс Ген продали на 80 мультов