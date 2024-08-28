«Ювентус» договорился с «МЮ» об аренде Санчо с обязательством выкупа. Игрок согласен на переход (Фабрис Хокинс)

Джейдон Санчо близок к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб достиг соглашения с « » об аренде 24-летнего вингера с обязательством выкупа, сообщает журналист Фабрис Хокинс. согласен на трансфер.

Англичанин летом вернулся в «МЮ» из аренды в дортмундской «Боруссии», куда он отправился зимой.

В Бундеслиге игрок провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.