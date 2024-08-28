«Ювентус» договорился с «МЮ» об аренде Санчо с обязательством выкупа. Игрок согласен на переход (Фабрис Хокинс)

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо близок к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб достиг соглашения с «МЮ» об аренде 24-летнего вингера с обязательством выкупа, сообщает журналист Фабрис Хокинс. Санчо согласен на трансфер.

Англичанин летом вернулся в «МЮ» из аренды в дортмундской «Боруссии», куда он отправился зимой.

В Бундеслиге игрок провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь

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56 комментариев
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Юве точно решили бороться за титул, молодцы.

Хотя всех заиграть будет тоже непросто.
+26
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+25
Собирается банда-ураган у Мотты. Я думаю он безмерно счастлив что имеет возможность работать в клубе где ему могут купить именно тех кто ему нужен , а не стараться каждый год что то изобретать из за продаж ради существования клуба
+17
0
+17
Ответ Capitan Oblivius Oblivius
Лучше бы спинер продали
Костяк команды. Когда в команде стресс он крутится и всех успокаивает.
+14
-1
+13
Все лучше, чем Стерлинг в МЮ
+13
-1
+12
Ответ Capitan Oblivius Oblivius
Лучше бы спинер продали
Тут даже Боули не поведётся
+10
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+10
Приемлемый вариант для всех сторон сделки
МЮ избавится от проблемного игрока, у которого уже нет мотивации играть за этот клуб и есть конфликт с тренером. К тому же продажа не укрепит конкурента по чемпионату (Челси). А главное - не будет обмена на Стерлинга)
Юве получит талантливого игрока, которому есть что доказывать
Санчо получит возможность перезагрузить карьеру в большом клубе
+6
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+6
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Тут даже Боули не поведётся
Если макнуть его в мазут и сделать дреды, может Боули и клюнет)
+5
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Лучше бы спинер продали
+3
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+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Санчо отличный игрок! Поздравляю вас ребята! Не слушайте карапузов со Спортса, в ЛЧ он разрывал свой фланг и был признан лучшим. То, как он деклассировал ПСЖ, ещё долго обсуждали эксперты и журналисты, со всего мира.
Точно.
Все будут слушать эксперта с ником Cristiano Ronaldo ))
+3
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+2
Ответ Dred
По Стерлингу вроде отдельно разговор ведут
Вчера была новость про обмен. Блин, ну вот "обрадовал"
+3
-1
+2
Ответ Чёрный тюльпан
Стерлядь поехала бы в МЮ, но деньги ей душу греют больше, поэтому будет дальше доить пенсов. С другой стороны он даже в таком состоянии сильнее Рашфорда, Санчо, Диалло и Антони. Только Гарначо смотрится интереснее.
Нахер он не нужен в Манчестере со своим бэкграундом даже в праймовой версии
+2
0
+2
Ответ YoullAlwaysWalkAlone
Приемлемый вариант для всех сторон сделки МЮ избавится от проблемного игрока, у которого уже нет мотивации играть за этот клуб и есть конфликт с тренером. К тому же продажа не укрепит конкурента по чемпионату (Челси). А главное - не будет обмена на Стерлинга) Юве получит талантливого игрока, которому есть что доказывать Санчо получит возможность перезагрузить карьеру в большом клубе
1 в 1 мои мысли 👍
+2
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+2
Не болельщик клуба, но рад за всех адекватных ювентини.Желаю чтобы Юве 2010-х вернулся, но с другим стилем.Прям образцовая селекция относительно ресурсов
+4
-2
+2
Наладил отношения с Тех Хагом, но играть под его руководством " ну нахер" .
+2
0
+2
Ответ Адепт Суперлиги
Только это лишь аренда на 1 год, выкупать его вряд ли будут. Если конечно он не захояет уменьшить зп раза в 2
В новости указано, что аренда будет включать в себя обязательство выкупа
+2
0
+2
Ответ Nuri Shaw
Все лучше, чем Стерлинг в МЮ
Стерлядь поехала бы в МЮ, но деньги ей душу греют больше, поэтому будет дальше доить пенсов. С другой стороны он даже в таком состоянии сильнее Рашфорда, Санчо, Диалло и Антони. Только Гарначо смотрится интереснее.
+1
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Ответ Макс Зубишин
Народ, объясните, пожалуйста - в чём практический смысл аренды с обязательством выкупа?
отложенный платёж, Санчо за этот сезон поможет помочь заработать клубу денег на свой же выход + возможность посмотреть игрока в деле
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Тут даже Боули не поведётся
А вот если он будет вратарём:))
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Ответ Capitan Oblivius Oblivius
Лучше бы спинер продали
Пока его лысый папик в клубе можно даже не мечтать
+1
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Скинули балласт. А как пели сторонники Санчо "он в Боруссии заиграет"))
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Ответ Коразон До
Наладил отношения с Тех Хагом, но играть под его руководством " ну нахер" .
Наладка отношений - это временный пакт перемирия для ухода. При конфликте он был бы не нужен никому и остался бы на бенче
+1
-1
0
Ответ YoullAlwaysWalkAlone
Приемлемый вариант для всех сторон сделки МЮ избавится от проблемного игрока, у которого уже нет мотивации играть за этот клуб и есть конфликт с тренером. К тому же продажа не укрепит конкурента по чемпионату (Челси). А главное - не будет обмена на Стерлинга) Юве получит талантливого игрока, которому есть что доказывать Санчо получит возможность перезагрузить карьеру в большом клубе
ну да, обмена на Стерлинга не будет. Рахима просто купят. Гениально
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Интересный вариант, у Мотты должен заиграть
Хотя вариант с Боруссией все же проверенный был, увы, Санчо не вернулся в текущих обстоятельствах
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Воу, Воу! Юве, полегче! Слишком много ожиданий после такого ТО))
+1
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Ответ Энвер Велилаев
Алесандро 11 млн ушел Рабьо 9 млн Щесный 12 Кьеза 7 Ругани 4 млн Кин 4 млн Де Шильо 2,5 По итогу разгрузка на 55 мультов + молодняк из Некс Ген продали на 80 мультов
Да там поляка и Кьезы за глаза хватает чтобы Санчо вписать по зп.
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Ответ a2wai
Щесны ушел с его контрактом, Кьезу сплавят в Ливерпуль. Вот и освободилось место под кап Санчо
Алесандро 11 млн ушел
Рабьо 9 млн
Щесный 12
Кьеза 7
Ругани 4 млн
Кин 4 млн
Де Шильо 2,5
По итогу разгрузка на 55 мультов + молодняк из Некс Ген продали на 80 мультов
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как Ювентус потянул зарплату Санчо ? Ведь у него, если не ошибаюсь, 300 тысяч фунтов в неделю.
МЮ будет часть зп платить
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как Ювентус потянул зарплату Санчо ? Ведь у него, если не ошибаюсь, 300 тысяч фунтов в неделю.
Так МЮ 60% будет платить зп
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Ответ Макс Зубишин
Народ, объясните, пожалуйста - в чём практический смысл аренды с обязательством выкупа?
Чтобы не случилось с игроком в команде, будет обязательный выкуп. Облигация
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Ответ Макс Зубишин
Народ, объясните, пожалуйста - в чём практический смысл аренды с обязательством выкупа?
Сейчас денег нет на трансфер
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