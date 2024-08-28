Мэр Парижа перед стартом Паралимпиады вновь искупалась в Сене. Здесь пройдут соревнования по паратриатлону
Мэр Парижа перед стартом Паралимпиады вновь искупалась в реке Сене
«Со следующего года купание в Сене станет обязательным атрибутом парижского лета!
А через несколько дней спортсмены‑паралимпийцы тоже будут нырять в Сену во время паратриатлона!» – написала мэр столицы Франции Анн Идальго в соцсети, опубликовав видео заплыва.
В июле политик уже плавала в Сене перед стартом Олимпиады-2024. Купание в реке ранее было запрещено из-за плохого качества воды.
Открытие Паралимпиады пройдет 28 августа. Старты в паратриатлоне запланированы на 1 и 2 сентября.
Как триатлеты спасались от Сены: прививки, антибиотики и даже отказ от мытья рук
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Анн Идальго
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