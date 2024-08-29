Определились все 36 участников общего этапа ЛЧ-2024/25. Жеребьевка пройдет 29 августа
Известны все участники общего этапа Лиги чемпионов.
В турнире, который впервые пройдет в новом формате, выступят 36 клубов. Перед жеребьевкой, назначенной на 29 августа, они распределены по корзинам следующим образом:
– корзина 1: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Барселона»;
– корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»;
– корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо» Загреб, «РБ Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»;
– корзина 4: «Слован» Братислава, «Монако», «Спарта» Прага, «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».
Жеребьевку ЛЧ теперь проводит компьютер. Встречайте теорию заговора 2.0
То что ты хочешь - называется Суперлига и видимо она не скоро будет