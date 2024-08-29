Определились все 36 участников общего этапа ЛЧ-2024/25. Жеребьевка пройдет 29 августа

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Известны все участники общего этапа Лиги чемпионов.

В турнире, который впервые пройдет в новом формате, выступят 36 клубов. Перед жеребьевкой, назначенной на 29 августа, они распределены по корзинам следующим образом:

корзина 1: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Барселона»;

корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»;

корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо» Загреб, «РБ Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»;

корзина 4: «Слован» Братислава, «Монако», «Спарта» Прага, «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

Жеребьевку ЛЧ теперь проводит компьютер. Встречайте теорию заговора 2.0

18 комментариев
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Ответ Zangezi Isenar
Делали реформу, делали и всё равно, какие-то загребы, шахтёры, слованы... Ну почему не сделать нормальный турнир со всеми суперклубами?
Чем тебя Загреб не устраивает? Отличная команда, которая даст прикурить половине 2ой корзины.
То что ты хочешь - называется Суперлига и видимо она не скоро будет
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Ответ Zangezi Isenar
Ну сегодня она даст прикурить, а завтра её разберут на запчасти. Даже Аякс против этого бессилен. Этим и не устраивает. Хочется стабильности клубов. Поэтому да, Суперлига..
В суперлиге всё равно будут кого-то разбирать. Если не Загреб, то условный Байер или Виллу расхватают
+4
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+4
Как же давно Штурма не было в ЛЧ, с 2000 года по-моему, когда они умудрились с первого места выйти из группы ЛЧ с разницей мячей 9-12, дважды проиграв по 0:5. Потребовалась четверть века и смена формата турнира, чтоб Грац снова был представлен в турнире, а то всё Зальцбург в одиночку тащил всю Австрию последнее десятилетие. В четвёртой корзине почти сплошь или дебютанты турнира или команды, очень давно там не игравшие
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Ответ Zangezi Isenar
Делали реформу, делали и всё равно, какие-то загребы, шахтёры, слованы... Ну почему не сделать нормальный турнир со всеми суперклубами?
Для разнообразия норм , каждый год смотреть пару новых команд и им стимул расти да и по деньгам им перепадёт, Слован как пример , а так понятно что они статисты.
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Да начнется битва
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Ответ Burel
Комментарий удален пользователем
что за набор команд? если это группа, то хочу ваш огорчить, в новом формате общая таблица будет
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Ответ Zangezi Isenar
Делали реформу, делали и всё равно, какие-то загребы, шахтёры, слованы... Ну почему не сделать нормальный турнир со всеми суперклубами?
Потому что в разных странах болельщики разных клубов и футбол для всех. Болельщики в Братиславе лучше матч Слована посмотрят чем условный Интер - Боруссия
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Ответ Zangezi Isenar
Ну сегодня она даст прикурить, а завтра её разберут на запчасти. Даже Аякс против этого бессилен. Этим и не устраивает. Хочется стабильности клубов. Поэтому да, Суперлига..
Никакая Суперлига не сравнится с ЛЧ, все эти топы против топов быстро всем надоест, а команды вроде Шахтера, который куча бразильцев в топ клубы отправил, Загреба и прочих, разве не заслуживают дать бой топ клубам и побороться за знание лучшей команды Европы ? Разве Рубин Барселона не было прекрасным для болельщиков Рубина ? Или ЦСКА Реал 3:0 ? Тот же Шериф Реал обыгрывал, они, что футболисты, что болельщики, на всю жизнь это запоминают. Помимо этого, у клубов есть возможность заработать деньги, продвинуть своих футболистов, что бы на них обратили внимание, это же целый собранный велосипед, зачем его разбирать и собирать заново с более сомнительными идеями, непонятно.
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Ответ Человек1991
Лейпциг , Аталанта , Спортинг , Астон Вилла.
что за набор команд?
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Ответ Бестрофеник 2024
Комментарий удален пользователем
Нагреть компьютер на жеребьевку по старому формату будет сильно конечно
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Это будет круто я надеюсь!
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Ответ Я всех их сделал
Как же давно Штурма не было в ЛЧ, с 2000 года по-моему, когда они умудрились с первого места выйти из группы ЛЧ с разницей мячей 9-12, дважды проиграв по 0:5. Потребовалась четверть века и смена формата турнира, чтоб Грац снова был представлен в турнире, а то всё Зальцбург в одиночку тащил всю Австрию последнее десятилетие. В четвёртой корзине почти сплошь или дебютанты турнира или команды, очень давно там не игравшие
Дебютанты только Болонья и Жирона. Слован 100% играл в КЧ. Астон вилла его выигрывала.
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Ответ bombardirovocnaaa
Дебютанты только Болонья и Жирона. Слован 100% играл в КЧ. Астон вилла его выигрывала.
В КЧ и Болонья играла
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