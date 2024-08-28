Дебютный гол Козлова принес «Краснодару» победу над «Пари НН» в Кубке – 1:0
«Пари НН» проиграл «Краснодару» (0:1) в 3-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 36-й минуте счет в матче открыл хавбек Данила Козлов, забивший первый гол за «быков» после трансфера.
Краснодарцы лидируют в группе С с 9 очками, нижегородцы идут на последнем месте с 1 баллом.
- Дата проведения
- 28 августа, 17:15, «Стадион Нижний Новгород»
- Гол:
- 0:1 – 36 Козлов.