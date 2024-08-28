Дебютный гол Козлова принес «Краснодару» победу над «Пари НН» в Кубке – 1:0

«Пари НН» проиграл «Краснодару» (0:1) в 3-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 36-й минуте счет в матче открыл хавбек Данила Козлов, забивший первый гол за «быков» после трансфера.

Краснодарцы лидируют в группе С с 9 очками, нижегородцы идут на последнем месте с 1 баллом.

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