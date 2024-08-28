Дебютный гол Козлова принес «Краснодару» победу над «Пари НН» в Кубке – 1:0

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Пари НН онлайны Данила Козлов 2005 Футбол

«Пари НН» проиграл «Краснодару» (0:1) в 3-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 36-й минуте счет в матче открыл хавбек Данила Козлов, забивший первый гол за «быков» после трансфера.

Краснодарцы лидируют в группе С с 9 очками, нижегородцы идут на последнем месте с 1 баллом. 

Пари НН – Краснодар 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
28 августа, 17:15, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 36 Козлов.

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7 комментариев
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Козлов за быков забил, прямо ферма какая-то..)
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Кривцову надо сменить фамилию на Меткий..)
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Респект Нижнему, что не стал ставить автобус, и тоже искал счастья в атаке. Правда, только во втором тайме...
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Снова огромное, но малорезультативное преимущество Краса? Или наконец разгром? Пора конвертировать свой класс в результат. Тем более, играть будет та половина состава, которая была в том году основой: Черникову, Кривцову, Козлову, Олусегуну наверняка хочется вернуть место в составе, а соперник не в лучшем состоянии...
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В сборную берёт его Валера?
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Ответ Spaten
В сборную берёт его Валера?
Его в молодежку вызвали
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