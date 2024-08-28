Роналду о Саудовской Аравии: «Можно говорить о религии, погоде, но идеальных стран нет. Там есть прекрасные вещи: Красное море, Аль-Ула, даже снег. Я счастлив»

Криштиану Роналду поделился впечатлениями от жизни в Саудовской Аравии.

– К чему было сложнее всего адаптироваться после переезда из Европы в Саудовскую Аравию?

– Рио, ты знаешь, что вся моя жизнь построена вокруг вызовов. Я покинул свой дом в 11 лет и переехал в большой город. Для меня это просто. Я переехал с Мадейры в Лиссабон, из Лиссабона – в Англию, из Англии – в Италию, из Италии – в Испанию. Для меня это не проблема. Это часть моей жизни, я к этому привык.

Если честно, у меня не возникло сложностей. Можно говорить о религии, о погоде, но идеальных стран нет. Поэтому адаптация прошла легко, и мне очень нравится там, по правде говоря.

В каждой стране есть свои нюансы. Это естественно. В Саудовской Аравии есть прекрасные вещи, я счастлив, что нахожусь там вместе с семьей. Красное море – мой второй дом, если не первый, это потрясающе, настоящий алмаз, одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал.

Но не только это место. Есть, например, Аль-Ула – духовное место, где ты ощущаешь энергетику, и я все это прочувствовал.

В горах у них есть даже снег. Люди удивляются: «Снег в Саудовской Аравии?» Да, у них есть снег. У них есть все. Это прекрасная страна, мне там нравится, как и моей семье.

Адаптация прошла без особых сложностей. Я там счастлив, – сказал форвард « » в интервью .