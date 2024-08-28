Роналду о Саудовской Аравии: «Можно говорить о религии, погоде, но идеальных стран нет. Там есть прекрасные вещи: Красное море, Аль-Ула, даже снег. Я счастлив»

Теги Рио Фердинанд Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поделился впечатлениями от жизни в Саудовской Аравии.

– К чему было сложнее всего адаптироваться после переезда из Европы в Саудовскую Аравию?

– Рио, ты знаешь, что вся моя жизнь построена вокруг вызовов. Я покинул свой дом в 11 лет и переехал в большой город. Для меня это просто. Я переехал с Мадейры в Лиссабон, из Лиссабона – в Англию, из Англии – в Италию, из Италии – в Испанию. Для меня это не проблема. Это часть моей жизни, я к этому привык.

Если честно, у меня не возникло сложностей. Можно говорить о религии, о погоде, но идеальных стран нет. Поэтому адаптация прошла легко, и мне очень нравится там, по правде говоря.

В каждой стране есть свои нюансы. Это естественно. В Саудовской Аравии есть прекрасные вещи, я счастлив, что нахожусь там вместе с семьей. Красное море – мой второй дом, если не первый, это потрясающе, настоящий алмаз, одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал.

Но не только это место. Есть, например, Аль-Ула – духовное место, где ты ощущаешь энергетику, и я все это прочувствовал.

В горах у них есть даже снег. Люди удивляются: «Снег в Саудовской Аравии?» Да, у них есть снег. У них есть все. Это прекрасная страна, мне там нравится, как и моей семье.

Адаптация прошла без особых сложностей. Я там счастлив, – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью Рио Фердинанду.

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61 комментарий
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Не люблю Роналду, но такими словами он в очередной раз доказывает свой профессионализм — просто противно читать нытье некоторых игроков, которых в Саудовской Аравии заваливают деньгами, но при этом они ноют об условиях, показывая пренебрежение к своему работодателю.
+73
-10
+63
Ответ Carver
Не люблю Роналду, но такими словами он в очередной раз доказывает свой профессионализм — просто противно читать нытье некоторых игроков, которых в Саудовской Аравии заваливают деньгами, но при этом они ноют об условиях, показывая пренебрежение к своему работодателю.
Просто по сути Роналду живет как “истинный Муслим». Не пьет, не развлекается, не курит, вся его жизнь это спорт, тренировки, режим, игра. Ему вообще по кайфу. А остальные, кто привык кайфовать как обычно это делают, для них это все мучение.
+39
-5
+34
Кришти старый уже становится Забывать начал, что из Англии он переехал в Испанию, а уже потом в Италию.
+31
-6
+25
Ответ Men77
Кришти старый уже становится Забывать начал, что из Англии он переехал в Испанию, а уже потом в Италию.
"Мадридский Ювентус и Туринский Реал были прекрасными вызовами в моей карьере",- добавил Роналду
+9
-2
+7
Ответ Чёрный + Ватутин = Любовь
А когда он МЮ в интервью обсирал, где был его профессионализм?
Не по делу разве обсирал?
+8
-4
+4
Ответ Enchanter WIZZARD
Намекает, что не нравится ислам... Смелое заявление для Саудовской Аравии...
Для человека из светской страны это явно минус.
+4
0
+4
Ответ Гномович!
Зато у меси есть Инфантино.
Ну ты его наполовину сиротой то не делай, у него ещё Негрейро был
+8
-5
+3
В большей степени нашу удовлетворенность окружающей средой обитания определяют финансовое благополучие, здоровье и родные люди рядом.
+3
0
+3
Намекает, что не нравится ислам... Смелое заявление для Саудовской Аравии...
+12
-10
+2
Ответ rigobersong
Жизнь вызов, переехал с Мадейры в Лиссабон:)) Я чуть не расплакался от того, как бедный криштик жил в одной из самых бедных стран мира, наверное у него не было воды, бегал в босых ногах по глине, у него был самодельный мяч из бумажек и пакета, а еду видел раз в неделю:) Даже Мане прослезился и сказал, что его детство в сенегальской деревни было не таким бедным:))
И?
У него батя алкаш еще.
Сколько таких как Криш не покинули свою Модейру и работаю на условной стройке?
+2
0
+2
Напомним, что по контракту Роналду обязан хвалить СА в соцсетях и интервью.
+3
-1
+2
Ответ Men77
Кришти старый уже становится Забывать начал, что из Англии он переехал в Испанию, а уже потом в Италию.
Точно. А я то думал это профи спортса косячат
+2
-1
+1
Ответ Иван Иванов
Да что ты... А то что "окружающая среда" рукотворна в голову не приходит?? Экономический базис. Будешь чувствовать себя хорошо когда вокруг люди страдают от гнета системы?? Ну т.е. мало зарабатывают, не защищены юридечески, а сам ты как кот в масле на всё это взираешь. Эмпатия не замучает?
Нет
+1
0
+1
Еще и статку под конец карьеры можно набить 💪🏻😎
+5
-4
+1
Бодрится )))
+1
0
+1
Италию с Испанией похоже перепутал
+3
-2
+1
Забавно, но если ваш самый дорогой амбассадор, которому вы платите миллионы долларов, говорит о вашей стране «эмм нууу идеальных же стран не существует, да?» это говорит о том, что у вас все ОЧЕНЬ плохо
+2
-1
+1
Роналду теперь дома шампусик или вино откроет, рядом жена и дети, детям плеснёт сока апельсинового с мякотью, возможно производитель сока будет португальский, так как Роналду очень любит родную страну и поддержит отечественных производителей. Затем плеснёт себе и жене шампусика игристого или вина, вино вероятно тоже с португальских виноделен, скорее всего выдержанное, у которого выдержка в районе 100 лет и которое куплено им за не одну сотню тысяч долларов. Потом услышит звонок в дверь, это доставщик пиццы. Рони возьмёт пиццу и с улыбкой на лице спросит - брат, ты местный? Доставщик в ответ скажет что он марокканец и приехал в чужую страну на заработки. Рон улыбнётся, и накинет солидных чаевых доставщику. Потом попрощается и уйдёт с пицой к жене и детям...
... Конец первой части ...
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С такой зарплатой можно хоть в Руанде жить отлично
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Не яфляюсь фанатом ни Роналду ни Месси. Но это две звезды огромной величины.Пора им обоим заканчивать.
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Ути хоспади!
С $ в любой стране будешь барчуком себя чувствовать.
Мнения вот этих о той или иной стране - ни о чем.
Из серии:
"Хорошая страна, да. Я живу в центре города, элитный район. Сервис устраивает"
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Ответ Tore2016
Гномович - это фамилия или отчество?
Погоняло.. В палате.. 🤣
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Ответ Tore2016
Гномович - это фамилия или отчество?
Это то что у него под штанами)
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Ответ totocash
с гуглом дружите😂 молодец)
CR7 покорил уже 3 из 12 перечисленных крупнейших полуостровов.
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Ответ Н.Ф.
1) Аравийский п-ов 3) Индокитай 4) П-ов Сомали 5) Аляска 6) Лабрадор 7) Скандинавский п-ов 8) Балканский п-ов 9) Пиренейский п-ов 10) Камчатка 11) Корейский п-ов 12) Апеннинский п-ов
с гуглом дружите😂 молодец)
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Ответ заблокированному пользователю
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ты ######, устройся на работу
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Ответ Din Tin
Нет
Знаешь кто не испытывает эмпатию к ближнему своему??
Правильно. Нелюди
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Ответ totocash
простите, а вы были в саудовской Аравии или в интернете все про нее узнали? просто стало интересно, раз вы такие выводы о стране делаете
Простите. Но я не указывал страну. И речь совсем о другом.
Просто стало интересно, как вы делаете такие выводы на основе своих фантазмов?
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Ответ Иван Иванов
Да что ты... А то что "окружающая среда" рукотворна в голову не приходит?? Экономический базис. Будешь чувствовать себя хорошо когда вокруг люди страдают от гнета системы?? Ну т.е. мало зарабатывают, не защищены юридечески, а сам ты как кот в масле на всё это взираешь. Эмпатия не замучает?
простите, а вы были в саудовской Аравии или в интернете все про нее узнали? просто стало интересно, раз вы такие выводы о стране делаете
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