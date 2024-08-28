Роналду о слезах на Евро из-за незабитого пенальти: «Клянусь, не думал о том, что меня будут ругать за вылет Португалии. Мне было жаль фанатов, семью. Я с 11 лет давлю сам на себя: «Ты лучший в мире»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ян Облак Футбол

Криштиану Роналду объяснил, почему плакал на Евро-2024.

– Некоторые люди говорили: «Почему он плачет? Дело в его эго?» Что послужило причиной и как ты себя сейчас чувствуешь?

– Когда ты со страстью относишься к тому, что делаешь, то не можешь беспокоиться о своих эмоциях. Скажем, я плакал из-за незабитого пенальти – а я считаю, что Облак сделал прекрасный сэйв. Я плакал не из-за того, что чувствовал, что в случае вылета Португалии весь мир обрушится на меня. Люди меня не знают.

Представь, что ты забил 27 последних пенальти, и вот ты промахиваешься. Ты плохо себя чувствуешь, ты думаешь о людях, которые пришли на стадион: о детях, о маме, о девушке. Мне было грустно из-за этого. Вы считаете, что я задумался о том, как меня будут ругать, говорить, что Португалия вылетела из-за моего промаха? Но я вообще об этом не думал, клянусь!

Я сам на себя оказываю давление. Я с 11 лет это делаю. Я думаю про себя: «Криштиану – ты лучший футболист мира». Я всегда думаю в этом направлении, я оказываю на себя огромное давление. Когда что-то идет не так, я это хорошо чувствую. Но мне это нравится, я знаю, как с этим справляться.

Когда я не забил пенальти, мне стало жаль себя, фанатов, семью, и дело не в том, что говорят люди, – отметил форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

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33 комментария
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ого, с 11 лет, я наверное лет с 14 только давлю
+96
-9
+87
Я,я,я,я это все что он говорит в каждом интервью.
+12
-1
+11
Ответ Tima_Milan
ого, с 11 лет, я наверное лет с 14 только давлю
ахахахаа
+14
-4
+10
Дааа, Криштиану, ты лучший футболист, только после великого МЕССИ 🐐
+37
-29
+8
Ответ Maksim1302
Только он не лучший, до сих пор не понял это
Не поймет, душа его не принимает данный факт, а точнее его невероятное ЭГО…
+8
-3
+5
Ответ Maksim1302
Только он не лучший, до сих пор не понял это
Если б он это понял, он бы не добился ничего
+9
-4
+5
И это давление делает конец карьеры великого игрока посмешищем
Рефлексии ноль
+20
-16
+4
Ответ Tima_Milan
ого, с 11 лет, я наверное лет с 14 только давлю
Он скорозрел просто
+5
-1
+4
Только он не лучший, до сих пор не понял это
+22
-18
+4
Новая аббревиатура СР - Скромность Роналду🤣
+2
0
+2
Не думай так!
+4
-2
+2
Все мы знаем истинную причину: "потому что не поднабил личную статку и упустил шанс стать автором типа победного гола"
+19
-17
+2
Ответ Alex.K71
С 12 как сегодня помню начал выдавать на-гора 😁
на которого Гора? Элберта или из Мортал Комбат?
+2
0
+2
пусть другие скажут
+1
0
+1
Ответ Tima_Milan
ого, с 11 лет, я наверное лет с 14 только давлю
С 12 как сегодня помню начал выдавать на-гора 😁
+1
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+1
Ответ roni20
Сейчас тебе быстро объяснят что Пеле это никто . И в мире есть только один человек который умеет играть в футбол.
Это дзюба
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Ответ Barsenoga
Плачут только девки которые нечего не могут добится а настоящие самцы выигрывают чемпионат мира как мой месси.
Ты забыл как твой Месси плакал когда не мог выиграть КА? Даже из сборной уходил, вот это настоящая плакса . Правда ему потом пообещали ЧМ И ПАРУ КА и ОН ВЕРНУЛСЯ 😁😁😂
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Ответ Barsenoga
Плачут только девки которые нечего не могут добится а настоящие самцы выигрывают чемпионат мира как мой месси.
Он отказывается твой? Так ты этот …… рабовладелец
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Ответ ardiles
пусть другие скажут
Так он и говорит потому, что другие не говорят.. Другой логики не бывает.. Хе..
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Хватит себе врать.
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Давит?.. Хе.. Месси на тебя давит, не говоря ни слова.. А-ха-ха-ха.. 😂🤧
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Промахтиану Пеналду 🤣
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Синдром отличника
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Верим
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