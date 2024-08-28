Роналду о слезах на Евро из-за незабитого пенальти: «Клянусь, не думал о том, что меня будут ругать за вылет Португалии. Мне было жаль фанатов, семью. Я с 11 лет давлю сам на себя: «Ты лучший в мире»

Криштиану Роналду объяснил, почему плакал на Евро-2024.

– Некоторые люди говорили: «Почему он плачет? Дело в его эго?» Что послужило причиной и как ты себя сейчас чувствуешь?

– Когда ты со страстью относишься к тому, что делаешь, то не можешь беспокоиться о своих эмоциях. Скажем, я плакал из-за незабитого пенальти – а я считаю, что сделал прекрасный сэйв. Я плакал не из-за того, что чувствовал, что в случае вылета Португалии весь мир обрушится на меня. Люди меня не знают.

Представь, что ты забил 27 последних пенальти, и вот ты промахиваешься. Ты плохо себя чувствуешь, ты думаешь о людях, которые пришли на стадион: о детях, о маме, о девушке. Мне было грустно из-за этого. Вы считаете, что я задумался о том, как меня будут ругать, говорить, что вылетела из-за моего промаха? Но я вообще об этом не думал, клянусь!

Я сам на себя оказываю давление. Я с 11 лет это делаю. Я думаю про себя: « – ты лучший футболист мира». Я всегда думаю в этом направлении, я оказываю на себя огромное давление. Когда что-то идет не так, я это хорошо чувствую. Но мне это нравится, я знаю, как с этим справляться.

Когда я не забил пенальти, мне стало жаль себя, фанатов, семью, и дело не в том, что говорят люди, – отметил форвард сборной Португалии и « ».