Первый канал покажет шоу Загитовой «Хранители времени»

Первый канал покажет шоу Алины Загитовой «Хранители времени»

Трансляция пройдет 29 августа в 19:00 по московскому времени на официальном сайте канала.

«Звезда мирового фигурного катания Алина Загитова представляет грандиозное ледовое шоу «Хранители Времени»! Это история о зарождении мира… о его традициях, о семье и роде, о памяти и преемственности между поколениями.

Зрителей ждут мультимедийные инсталляции, красочные костюмы, потрясающая сценография и незабываемое выступление одной из самых титулованных фигуристок мира!» – говорится в анонсе.