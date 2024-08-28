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Вовченко получил травму в игре с «Нефтехимиком» после хита Абросимова, его унесли на носилках. Судьи не увидели нарушения

Даниил Вовченко получил травму в игре с «Нефтехимиком».

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил травму, попав под силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова.

Вовченко не смог подняться, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее. 

Судьи не зафиксировали нарушения правил, после чего главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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травмы
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Мемориал Ромазана
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