Вовченко получил травму в игре с «Нефтехимиком» после хита Абросимова, его унесли на носилках. Судьи не увидели нарушения

Даниил Вовченко получил травму в игре с «Нефтехимиком».

В третьем периоде матча «Металлурга » и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил травму, попав под силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова.

Вовченко не смог подняться, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Судьи не зафиксировали нарушения правил, после чего главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда.