Копмейнерс перешел в «Ювентус» из «Аталанты» за 52+7 млн евро. Контракт – на 5 лет
Тен Копмейнерс перешел в «Ювентус».
Туринский клуб объявил о трансфере полузащитника из «Аталанты». 26-летний нидерландец подписал с «Ювентусом» 5-летний контракт.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 52+7 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А Копмейнерс сыграл 34 матча, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.
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