Копмейнерс перешел в «Ювентус» из «Аталанты» за 52+7 млн евро. Контракт – на 5 лет

Тен Копмейнерс перешел в «Ювентус».

Туринский клуб объявил о трансфере полузащитника из «Аталанты». 26-летний нидерландец подписал с «Ювентусом» 5-летний контракт.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 52+7 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Копмейнерс сыграл 34 матча, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.