Копмейнерс перешел в «Ювентус» из «Аталанты» за 52+7 млн евро. Контракт – на 5 лет

Теги Аталанта Сборная Нидерландов по футболу Ювентус серия А Италия трансферы Тен Копмейнерс Футбол

Тен Копмейнерс перешел в «Ювентус».

Туринский клуб объявил о трансфере полузащитника из «Аталанты». 26-летний нидерландец подписал с «Ювентусом» 5-летний контракт.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 52+7 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Копмейнерс сыграл 34 матча, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.

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18 комментариев
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Абсолютно эталонная работа от Ювентуса в это ТО
Начиная от тренера, заканчивая игроками
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Ювентус решил взять сериал уже в этом году судя по трансферному окну, ещё и Санчо на подходе вроде
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Топ игрок!
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Чувствую Ювентус вернулся.
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Юве разошёлся. Лучшее по качеству трансферное окно, лет за 10 .
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Шикарная работа Юве на трансферном рынке. Обидно только, что Калафиори упустили.
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Отдадим должное Джунтоли,он превзошёл ожидания многих болел Ювентуса. Мощный костяк вырисовывается для становления топ-клубом, чем то напоминает сезон 2011/2012. Надеюсь у Мотты всё получится!
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Просто какую же эталонную работу провел Джунтоли. И практически весь балласт сбросил начиная с Аллегри, и все позиции укомплектовал сильными игроками. Чего стоит только гениальный трансфер Дугласа Луиса, куда он умудрился впихнуть двух резервистов Айлинга и Баренечеа.

Джунтоли теперь может присесть и спокойно пить кофе, а дальше уже дело за Моттой.
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Круто, конечно. Тен - один из лучших бокс-ту-бокс мира. Но Фаджоли, как я понимаю, теперь вообще играть не будет. Это очень грустно.
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+ Санчо на подходе, мощный закуп у Юве этим летом
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Также хочется отметить, что практически все игроки которые переходили в Юве - прям горели перейти к нам и отказывали другим. Единственное с Тодибо не получилось, хотя он тоже до последнего ставил ультиматумы клубу.
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Поздравляю Ювентус! Хоть и не люблю ваш клуб, но ваше руководство в этом сезоне проделывает очень стоящую работу. Самое главное, они турнули Аллегри, в отличии от МЮ, который ЭТХ продлил.
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интересно как мотта будет выставлять состав в этом сезоне, но эти трансферы очень радуют
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🤌👍
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Это он вовремя в Юве завернул
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лучшее ТО, Джунтоли просто разорвал рынок, ждем результаты от Мотты теперь
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