О переходе Соболева в «Зенит» могут объявить в 21:00. Об этом сообщил Черданцев

Георгий Черданцев анонсировал возможный трансфер Александра Соболева.

«Я получал, можно сказать, в режиме реального времени информацию о том, что в течение часа, до 21 часа по московскому времени, может все-таки перейти в « ».

То есть через 20 минут эта информация может появиться официально», – заявил во время игры «Динамо» – «Крылья Советов» комментатор « ».