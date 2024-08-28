О переходе Соболева в «Зенит» могут объявить в 21:00. Об этом сообщил Черданцев

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Черданцев Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Георгий Черданцев анонсировал возможный трансфер Александра Соболева.

«Я получал, можно сказать, в режиме реального времени информацию о том, что в течение часа, до 21 часа по московскому времени, Александр Соболев может все-таки перейти в «Зенит».

То есть через 20 минут эта информация может появиться официально», – заявил во время игры «Динамо» – «Крылья Советов» комментатор «Матч ТВ».

Материалы по теме

179 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Теперь точно не перейдет
+156
-1
+155
У Черданцева шиза конкретная, неделю назад он говорил, что Зенит уже точно не подпишет Дельфина
+108
-2
+106
24 августа, 17:29
Георгий Черданцев: «Соболева в «Зените» не будет. Вопрос был закрыт еще месяц назад»
+49
-3
+46
Я из будущего, время 21:01, новостей нет, выдыхаем
+29
0
+29
Ответ TTX
Комментарий удален модератором
Заучивают новые методички - не дельфин, а игрок против которого нарушают правила)
+37
-9
+28
Нахер он нужен
+26
-7
+19
Ответ Desperadoes
У Черданцева шиза конкретная, неделю назад он говорил, что Зенит уже точно не подпишет Дельфина
Да-да-да, только хотел об этом написать, а вы уже
Прям чуть ли не мамой клялся, что 146% не перейдёт, мол это было ясно с начала августа, мол у Чердака мега инсайдерская информация, чуть ли не из первых уст)))
+19
-2
+17
А могут и не объявить
+17
-1
+16
Ответ aldemkov
Теперь точно не перейдет
В 21-00 Черданцев самоназначился главой РФС. В 21-05 самоустранился.
+13
0
+13
⚡️В «Зените» опровергли информацию о трансфере Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев:

— Черданцев сообщает, «Соболев» в «Зените», это так?
— Не так.
---
журна**** как вы утомили эту уже протухшую тему доить, уже даже Гонду перешел, но нет все равно горе инсайдеры продолжают свои убогие попытки хайпануть
+14
-3
+11
" Могут объявить". Универсально)))
+11
0
+11
Ответ Owen_the_Simple
Саша ты дома!
....в Спартаке!
+9
-1
+8
Ответ Burel
вопросы не к Чердаку, а Миллеру и Медведеву.Он просто озвучивает их приказы
Ага, сидят Медведев с Миллером и думают, как бы Жоре рассказать все инсайды...
+7
0
+7
Саша ты дома!
+8
-1
+7
Спасибо. Не нада 🙏
+9
-3
+6
Новая тактика Черданцева - говорить две взаимоисключающие вещи - какая-то , да будет правдой и он наконец-то угадает!
+6
0
+6
Ответ cektor
Комментарий удален модератором
там их человек сорок, а главный на трибуне сидит
+8
-2
+6
При этом сам ранее сказал, что Соболева в Зените не будет, это решилось еще месяц назад
+6
0
+6
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев

— Черданцев сообщает, что Соболев в «Зените», это так?

— Не так.
+5
0
+5
Я что-то сомневаюсь, что Зенит стал бы приурочивать презентацию Соболева к какому-то времени. Зачем?
+5
0
+5
Ответ Desperadoes
У Черданцева шиза конкретная, неделю назад он говорил, что Зенит уже точно не подпишет Дельфина
Очевидно, что ему это говорят из верхушки зенита
+8
-3
+5
Черданцев месяц и год не уточнил))
+4
0
+4
Уж полночь близится, а "Соболя" всё нет. )
+4
0
+4
У меня есть инфа, что Черданцев не хозяин своего слова и своей пятой точки.
+4
0
+4
Черданцев конечно как инсайдер так себе , чтобы ипотеку закрыть , что только не придумает
+6
-2
+4
Уже 5 минут ка дельфин игрок Зенита.
Браво Чердак.
+4
0
+4
21:03 Жора опять обделался с прогнозом))
+4
0
+4
Ответ Onion
" Могут объявить". Универсально)))
А могут не объявить. "А может, это страус злой. А может, и не злой" (с) %))
+4
-1
+3
этот же дурачок не давно писал что переговоры месяц назад закончились!!!
+3
0
+3
Ответ Виктор Войнов
А в какой конторе можно поставить на то , что Соболев не перейдет в Зенит?
в валдберис
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий