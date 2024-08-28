О переходе Соболева в «Зенит» могут объявить в 21:00. Об этом сообщил Черданцев
Георгий Черданцев анонсировал возможный трансфер Александра Соболева.
«Я получал, можно сказать, в режиме реального времени информацию о том, что в течение часа, до 21 часа по московскому времени, Александр Соболев может все-таки перейти в «Зенит».
То есть через 20 минут эта информация может появиться официально», – заявил во время игры «Динамо» – «Крылья Советов» комментатор «Матч ТВ».
Георгий Черданцев: «Соболева в «Зените» не будет. Вопрос был закрыт еще месяц назад»
Прям чуть ли не мамой клялся, что 146% не перейдёт, мол это было ясно с начала августа, мол у Чердака мега инсайдерская информация, чуть ли не из первых уст)))
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев:
— Черданцев сообщает, «Соболев» в «Зените», это так?
— Не так.
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журна**** как вы утомили эту уже протухшую тему доить, уже даже Гонду перешел, но нет все равно горе инсайдеры продолжают свои убогие попытки хайпануть
— Черданцев сообщает, что Соболев в «Зените», это так?
— Не так.
Браво Чердак.