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  • US Open. 2-й круг. Димитров играет с Хиджикатой, Рублев встретится с Риндеркнешем, Зверев – с Мюллером, Джокович – с Дьере, Рууд – с Монфисом, Фриц – с Берреттини
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26

US Open. 2-й круг. Димитров играет с Хиджикатой, Рублев встретится с Риндеркнешем, Зверев – с Мюллером, Джокович – с Дьере, Рууд – с Монфисом, Фриц – с Берреттини

Андрей Рублев сыграет с Артуром Риндеркнешем во втором круге US Open

Действующий чемпион Новак Джокович встретится с Ласло Дьере.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 75 миллионов долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
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результаты
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