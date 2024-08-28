Кьеза о переходе в «Ливерпуль»: «С нетерпением жду, я и моя семья действительно очень счастливы. Хочу сказать спасибо «Ювентусу» и его болельщикам»
Федерико Кьеза высказался о переходе в «Ливерпуль».
Ранее стало известно, что полузащитник перейдет в мерсисайдский клуб из «Ювентуса» за 13 млн евро и бонусы. Соглашение с игроком будет рассчитано на 4 года.
«Я очень счастлив, с нетерпением жду, когда стану новым игроком «Ливерпуля». Я и моя семья действительно очень счастливы.
Позвольте сказать спасибо «Ювентусу» и болельщикам, они всегда относились ко мне по-особому.
Теперь настало время «Ливерпуля», я так счастлив. Не могу дождаться!» – сказал Кьеза.
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