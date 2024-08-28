Кьеза о переходе в «Ливерпуль»: «С нетерпением жду, я и моя семья действительно очень счастливы. Хочу сказать спасибо «Ювентусу» и его болельщикам»

Федерико Кьеза высказался о переходе в «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что полузащитник перейдет в мерсисайдский клуб из « » за 13 млн евро и бонусы. Соглашение с игроком будет рассчитано на 4 года.

«Я очень счастлив, с нетерпением жду, когда стану новым игроком «Ливерпуля». Я и моя семья действительно очень счастливы.

Позвольте сказать спасибо «Ювентусу» и болельщикам, они всегда относились ко мне по-особому.

Теперь настало время « », я так счастлив. Не могу дождаться!» – сказал .