Кьеза о переходе в «Ливерпуль»: «С нетерпением жду, я и моя семья действительно очень счастливы. Хочу сказать спасибо «Ювентусу» и его болельщикам»

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза высказался о переходе в «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что полузащитник перейдет в мерсисайдский клуб из «Ювентуса» за 13 млн евро и бонусы. Соглашение с игроком будет рассчитано на 4 года.

«Я очень счастлив, с нетерпением жду, когда стану новым игроком «Ливерпуля». Я и моя семья действительно очень счастливы.

Позвольте сказать спасибо «Ювентусу» и болельщикам, они всегда относились ко мне по-особому.

Теперь настало время «Ливерпуля», я так счастлив. Не могу дождаться!» – сказал Кьеза.

 

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27 комментариев
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Ну и дурак, надо было в бчк идти, мог бы пол года чилить и ждать регистрацию, а теперь придется Спотифай со своей зарплаты покупать
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надеюсь, перезапустит карьеру, удачи Кьезе и Ливерпулю
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Уффф, на бумаге круто конечно, посмотрим
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Ответ Нет Его
Умнейший игрок, но безумно ленивый... Чем-то напоминает Хамеса Родригеса. Когда хочет и получается, то уровень игры становится как у лучшего в мире на своей позиции. Но лень и самоуверенность... Ну посмотрим, может Слот вправит ему голову и направит в нужное русло его талант
Вот что что, но ленивость приписать Кьезе – это вверх абсурда
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Был один такой парень, тоже пришёл из чемпионата Италии, тоже называли его все "бегунком", не понимали, зачем он нужен команде. Всеми любимый игрок "восьми сезонов" из Египта 😏 удачи Кьезе!
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-1
+16
Ответ Moscwow
Ну и дурак, надо было в бчк идти, мог бы пол года чилить и ждать регистрацию, а теперь придется Спотифай со своей зарплаты покупать
Согласен, а в следующем сезоне перешёл бы в Челси на 7летний контракт(только если уступил зп для Лапорты)
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Ответ bene bbene
семья-то, конечно, просто в восторге в Ливерпуле пожить после Турина
Не видел Турин, но Ливерпуль один из самых уютных и красивых городов в Великобритании.
+6
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+6
Добро пожаловать 🤗 желаю реанимировать карьеру и стать тем, кем ты был в 2021 году)
+4
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+3
Ответ Адепт Суперлиги
в чём он умнейший то? вот я не понимаю, кто такое пишет, вы вообще хоть 1 матч видели Кьезы? это бегунок, да высокого уровня, но его стезя - это просто по флангу носиться, как электричка. И в жизни, судя по его уходу из Юве, он не умнейший ни разу. Он мог сейчас быть на первых ролях в одной из лучших молодых команд мира с тренером, который задаёт тренды, но он переходит в лигу, в котрой его сломают как пить дать, да ещё и хандрить начнёт, как и большинство итальянцев на альбионе. В чём он умнейший?
Такой же безмозглый, как Мбаппе и Винисиус, полагаю)
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Лапорте расстроен
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Это типа подмена Салаху? Кьеза же справа слабо смотрится, нет?
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Ответ 2RIN
Удачи Феде, не так, конечно, как хотелось все в Юве закончилось, но в любом случае он прав, болелы его любили, потому что он всегда на поле выкладывается по полной, такое ценится, главное без травм, и любого из основных вингеров Ливера может усадить на банку
Кроме Салаха
+1
0
+1
Ответ Рита Ктинидина
Был один такой парень, тоже пришёл из чемпионата Италии, тоже называли его все "бегунком", не понимали, зачем он нужен команде. Всеми любимый игрок "восьми сезонов" из Египта 😏 удачи Кьезе!
только вроде одно отличие это кресты и в какой форме приходил
+2
-1
+1
Рад за Кеьзу и удачи ему в Англии
+1
0
+1
Удачи Феде, не так, конечно, как хотелось все в Юве закончилось, но в любом случае он прав, болелы его любили, потому что он всегда на поле выкладывается по полной, такое ценится, главное без травм, и любого из основных вингеров Ливера может усадить на банку
+1
0
+1
Кошмар для Ювентуса, отдавать лидера за 15 млн
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Ну, удачи! До сих пор у итальянцев в «Ливерпуле» не очень шло: Борини, Балотелли, Аквилани, Доссена… Надеюсь, удастся переломить тенденцию.
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спасибо что не в интор
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семья-то, конечно, просто в восторге в Ливерпуле пожить после Турина
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Ответ bene bbene
семья-то, конечно, просто в восторге в Ливерпуле пожить после Турина
после сегодняшней Италии в принципе)
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Игрок хороший. На лавку?
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Ответ Mekoud
Кошмар для Ювентуса, отдавать лидера за 15 млн
ты не понимаешь что происходит

в юве огромная перестройка

и рук-ву не нужен игрок которого ждали

1.5 года после крестов

и который просил увиличть зп
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Уверен принесет пользу клубу, берут его не в основу так что не должно быстро сломаться)
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